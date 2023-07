L’S&P 500 è in rialzo oggi dopo che il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti ha affermato che l’indice dei prezzi delle spese per consumi personali di base è aumentato in linea con le aspettative a giugno.

Stephanie Link rimane rialzista sulle azioni

Per il mese, l’ indicatore di inflazione preferito dalla Fed è salito dello 0,2% il mese scorso.

Escludendo cibo ed energia, il PCE core è cresciuto del 4,1% rispetto allo scorso anno rispetto alla stima Dow Jones del 4,2%. Ribadendo la sua posizione positiva sulle azioni oggi, Stephanie Link di Hightower ha dichiarato:

Penso che i dati economici supportino un atterraggio morbido, almeno per ora. Il consumatore è stato resiliente perché i posti di lavoro sono stati così forti. I salari sono aumentati.

Il reddito personale è stato registrato oggi in aumento dello 0,3%, leggermente al di sotto delle stime. Un aumento della spesa dello 0,5%, tuttavia, è stato in linea.

L’economia statunitense continua ad essere resiliente

Il PCE principale è aumentato del 3,0% a giugno su base annua, la lettura più bassa da marzo 2021. Per il mese, ha decelerato ulteriormente allo 0,2%.

Si noti che anche l’economia statunitense è cresciuta di un 2,4% migliore del previsto nel secondo trimestre. Su ” Squawk Box ” della CNBC, Link ha aggiunto:

Il 44% delle aziende ha riferito finora, l’80% sta battendo e gli utili crescono complessivamente di circa il 3,0%. È molto meglio di quello che pensava la gente. Abbiamo ancora molta strada da fare, ma finora tutto bene.

La notizia del mercato azionario arriva un paio di giorni dopo che la Federal Reserve statunitense ha alzato i tassi di altri 25 punti base, come riportato da Invezz qui. L’S&P 500 è salito di circa il 20% per l’anno alla scrittura.