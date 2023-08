Dovresti vendere il dollaro USA dopo che Fitch ha declassato gli Stati Uniti a AA+?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Poiché questa è la prima settimana di negoziazione del mese, l’attenzione si concentra sul rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti in programma venerdì. Mercati lenti e intervalli ristretti caratterizzano la settimana NFP fino alla pubblicazione del rapporto.

Pertanto, non sorprende che i mercati non abbiano reagito alla notizia che Fitch ha declassato i rating a lungo termine degli Stati Uniti a AA+ da AAA.

Fitch ha citato una crescita inferiore e nuove iniziative di spesa come ragioni per il downgrade. Inoltre, l’agenzia di rating ha affermato che il più alto onere per interessi è stato una delle ragioni del downgrade.

Tuttavia, i mercati non hanno reagito molto alla notizia. Una spiegazione potrebbe essere che il rating watch “negativo” è stato rimosso e l’outlook “stabile” è stato assegnato. Un altro potrebbe essere che, poiché questa è la settimana NFP, il trading lento e gli intervalli ristretti sono la norma.

Pertanto, il dollaro USA viene scambiato lateralmente, ma potrebbe essere la calma prima della tempesta. Quando la volatilità aumenta, come accade di solito man mano che ci avviciniamo al giorno del rilascio del rapporto NFP, il downgrade di Fitch potrebbe pesare sul biglietto verde.

Cos’altro ha detto Fitch?

Il downgrade si basa principalmente sul fatto che Fitch prevede un deterioramento fiscale nei prossimi tre anni. In breve, ecco un elenco di ciò che Fitch vede come una preoccupazione per quanto riguarda gli Stati Uniti:

Erosione della governance

Deficit in aumento

Una recessione negli Stati Uniti tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024

Fitch ritiene che la Fed continuerà a inasprire le condizioni finanziarie

Una parte particolarmente interessante del rapporto Fitch è quella che fa riferimento al ciclo di inasprimento della politica monetaria della Federal Reserve (Fed).

Fitch ritiene che la Fed non abbia ancora alzato i tassi e che un altro aumento dei tassi di 25 punti base arriverà nel settembre 2023. Inoltre, il mercato del lavoro e la resilienza dell’economia dovrebbero complicare il lavoro della Fed per portare l’inflazione al suo obiettivo del 2%.

Inoltre, poiché la stretta quantitativa (ovvero la riduzione del bilancio) continua, la stretta finanziaria dovrebbe continuare ben oltre l’aumento dei tassi di settembre e nel 2024.

Nonostante il declassamento, l’opinione di Fitch sulla Fed e sulla sua politica dovrebbe essere positiva per il dollaro. I commercianti avranno il primo indizio sul mercato del lavoro tra un paio di giorni, quando usciranno i numeri dei posti di lavoro per luglio 2023.

