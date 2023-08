Secondo quanto riferito, Arm sta prendendo in considerazione una quotazione negli Stati Uniti a settembre

Secondo quanto riferito, Arm Ltd. sta prendendo in considerazione una quotazione negli Stati Uniti a settembre per capitalizzare il crescente interesse per l’intelligenza artificiale.

Arm punta a una valutazione fino a 70 miliardi di dollari

Copy link to section

Fonti anonime hanno detto oggi a Bloomberg che il gigante dei chip vuole raccogliere fino a $ 10 miliardi tramite un’offerta pubblica iniziale (IPO).

Prevede di giocare la carta dell’intelligenza artificiale e di raggiungere una valutazione da $ 60 a $ 70 miliardi, hanno aggiunto. Secondo Bob O’Donnel, il presidente di TECHnalysis Research:

Arm ha avuto un ruolo estremamente importante ma dietro le quinte e non molto ben compreso per molto tempo. C’è questa maggiore consapevolezza ora di ciò che Arm fa e del ruolo che svolge.

Se la società sostenuta da Softbank riuscirà a ottenere tale valutazione, sarà la più grande IPO tecnologica da Meta Platforms nel 2012.

Arm ha recentemente registrato entrate annuali record

Copy link to section

Si noti che Amazon Web Services ha già iniziato a utilizzare chip basati su Arm che trova più efficienti, secondo il rapporto Bloomberg di mercoledì.

La notizia del mercato azionario arriva circa un mese dopo che Nvidia è stata segnalata nei colloqui con SoftBank per diventare un investitore di riferimento in Arm al suo debutto sul Nasdaq, un anno dopo aver dovuto interrompere i piani di acquisizione totale dell’azienda britannica a causa di problemi normativi.

A maggio, Arm Ltd. ha dichiarato che le sue entrate annuali sono aumentate del 5,7% a un record di $ 2,8 miliardi. La sua recente decisione di non elencare a Londra aveva sollevato dubbi sul Regno Unito come destinazione dell’IPO. A quel tempo, Hussein Kanji di Hoxton Ventures aveva detto alla CNBC:

Non è lo scambio, sono le persone che commerciano nello scambio. Penso che stiano cercando titoli con dividendi, non titoli ad alta crescita.

Save