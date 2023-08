Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Rivian Automotive Inc (NASDAQ: RIVN) ha perso più del previsto su base per azione nel suo secondo trimestre fiscale. Le azioni sono scambiate leggermente al ribasso in orari prolungati.

Cifre notevoli nel rapporto sugli utili del secondo trimestre di Rivian

Perso $ 1,2 miliardi contro $ 1,7 miliardi di un anno fa

Anche la perdita per azione è aumentata da $ 1,88 a $ 1,89

La perdita rettificata è stata stampata a $ 1,62 per azione secondo il comunicato stampa

I ricavi sono saliti da $ 95 milioni a $ 1,12 miliardi

Il consenso è stato di $ 1,43 per perdita di azioni su $ 1,02 miliardi di entrate

Il denaro disponibile è diminuito sequenzialmente a $ 10,2 miliardi

Anche le spese in conto capitale sono scese da $ 359 milioni a $ 255 milioni

Rivian Automotive Inc si impegna a diventare verde in termini di profitto lordo nel 2024. Il suo CEO RJ Scaringe ha dichiarato oggi alla CNBC:

I nostri risultati del secondo trimestre riflettono la continua attenzione all’efficienza dei costi mentre acceleriamo verso la redditività. Abbiamo ottenuto riduzioni significative del costo unitario del veicolo sia R1 che EDV.

Rivian aumenta la sua previsione di produzione per l’intero anno

Tra i lati positivi, martedì Rivian ha alzato le sue previsioni di produzione per l’intero anno. Ora prevede di produrre 52.000 veicoli quest’anno contro i 50.000 previsti in precedenza. Tuttavia, Victoria Greene di G Squared Private Wealth ha messo in guardia su ” Closing Bell: Overtime ” della CNBC:

Hanno ancora molti venti contrari, soprattutto se il mercato dei veicoli elettrici si indebolisce. Ancora emorragia. Se abbiamo dei venti contrari macro, Rivian si imbatterà in un muro perché non sono ben capitalizzati come un GM o una Ford.

Finora, però, ha convenuto che la performance di Rivian sembra buona.

Il mese scorso, la società di veicoli elettrici ha dichiarato che le sue consegne sono quasi triplicate e la produzione è più che triplicata nel secondo trimestre su base annua (scopri di più). Ora prevede che la spesa in conto capitale sarà limitata a circa $ 1,7 miliardi, circa $ 300 milioni in meno rispetto alla sua precedente guida.

