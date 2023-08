Il prezzo di Shiba Inu è andato bene nelle ultime settimane poiché gli investitori si sono concentrati sull’imminente lancio di Shibarium. Quest’anno è balzato di oltre il 60% dal livello più basso e sta superando criptovalute popolari come Bitcoin ed Ethereum. Allo stesso tempo, Shiba Memu, una meme coin IA in arrivo, ha raccolto oltre 1,7 milioni di dollari nelle ultime settimane.

Il lancio di Shibarium è imminente

Shiba Inu è la seconda meme coin più grande al mondo dopo Dogecoin. Dalla sua creazione nel 2021, i suoi sviluppatori hanno lavorato per creare un intero ecosistema nella sua rete. Alcuni di questi modi sono attraverso ShibaSwap e i suoi ecosistemi NFT.

ShibaSwap è una piattaforma nel settore DeFi che consente alle persone di scambiare token crypto e guadagnare rendimenti con lo staking. Ora, gli sviluppatori stanno per implementare il più grande cambiamento nell’ecosistema lanciando Shibarium, una rete di livello 2.

L’obiettivo di Shibarium è potenziare l’ecosistema aumentandone la velocità e riducendo i costi di transazione. Come sidechain, gestirà le transazioni al di fuori della rete Ethereum e farà risparmiare agli utenti un sacco di soldi. Shibarium dovrebbe essere lanciato alla fine di questo mese.

Questo hype spiega perché i token Shiba Inu e Bone ShibaSwap hanno sovraperformato il mercato. L’analisi tecnica mostra che SHIB ha più rialzo, ora che ha attraversato la media mobile a 200 giorni sul grafico giornaliero. In tal caso, il token probabilmente testerà nuovamente il livello di resistenza chiave a 0,000011$.

Shiba Memu sta guadagnando terreno

Nel frattempo, Shiba Memu sta guadagnando terreno nel settore delle criptovalute. Il token ha raccolto oltre 1,7 milioni di dollari man mano che la sua raccolta fondi guadagna terreno. Finora gli sviluppatori hanno venduto oltre 58 milioni di token.

Per cominciare, Shiba Memu è una nuova criptovaluta che mira a capitalizzare il successo di meme coin come Dogecoin, Pepe, Keke e Dogelon Mars. Inoltre, sta cercando di beneficiare della popolarità dell’intelligenza artificiale, uno tra i temi più caldi al momento.

Pertanto, molte persone stanno acquistando Shiba Memu sperando che diventi la prossima grande novità nel settore delle criptovalute. Inoltre, alcune persone hanno investito qualche dollaro e sono diventate milionarie quando Pepe è cresciuto.

Shiba Memu, a differenza di altre monete meme, avrà utilità fin dall’inizio. Gli sviluppatori hanno creato una piattaforma che utilizza l’intelligenza artificiale per l’autopubblicazione e il mercato autonomo. Come Shiba Inu, sospetto che la rete si avventurerà in altri settori crypto come il metaverso e la DeFi.

Puoi acquistare Shiba Memu qui.

Shiba Memu è un buon investimento?

Un modo di considerare Shiba Memu come un investimento è valutandone il rapporto rischio-rendimento. Come sempre, investire in un token è pur sempre rischioso. In questo caso il rischio è che il token scenda a zero una volta quotato in exchange chiave come Binance e Huobi. Pertanto il tuo investimento seguirà le sorti del token.

L’alternativa è dove il token aumenta e diventa una meme coin multimilionaria. Pertanto, il tuo investimento varrà molto di più poco dopo il lancio. Pertanto, credo che la proposta rischio-rendimento sia allettante, specialmente quando non si rischia troppo del proprio denaro. Puoi leggere di più su Shiba Memu in questo white paper.

