Previsioni del prezzo delle azioni Nio: aggiornamento del rating, obiettivo a $ 16,20

Il prezzo delle azioni Nio (NYSE: NIO) è sceso negli ultimi giorni a causa delle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina. Le azioni sono scese a un minimo di $ 12,85 venerdì, pochi punti al di sotto del massimo di questo mese di $ 16,10. Rimangono circa l’80% al di sopra del livello più basso di quest’anno.

Tesla taglia di nuovo i prezzi

Copy link to section

Il prezzo delle azioni Nio è sceso di recente poiché sono continuate le preoccupazioni per le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina. La notizia più recente è stata che gli Stati Uniti hanno vietato agli investitori americani di investire nelle società high-tech cinesi in settori come l’informatica quantistica e l’intelligenza artificiale.

Non è chiaro come la Cina risponderà a queste restrizioni e come avranno un impatto su aziende come Nio, Xpeng e Li Auto. Gli analisti ritengono che aziende come Nio non subiranno alcun impatto poiché generano le loro vendite in Cina. Nio ha anche recentemente ricevuto un investimento di $ 1 miliardo da Abu Dhabi.

Anche il prezzo delle azioni Nio sta reagendo agli avvenimenti nel veicolo elettrico industria. Ad esempio, Tesla ha annunciato che stava tagliando i prezzi della Model Y in Cina. Ha tagliato il prezzo di partenza di questi veicoli di circa CNY 14k nel tentativo di aumentare la sua quota di mercato.

Queste mosse significano che l’industria dei veicoli elettrici in Cina sta rallentando mentre l’economia si ritrae. Nel suo rapporto mensile, Nio ha dichiarato di aver consegnato 20.462 veicoli a luglio, con un aumento del 103,6% su base annua. Anche le vendite sono aumentate del 91% rispetto al mese precedente. L’azienda spera di consegnare 250.000 veicoli quest’anno anche dopo un primo semestre deludente.

Il titolo Nio reagirà anche all’imminente dump di dati dalla Cina, di cui ho parlato qui . Il rapporto dovrebbe mostrare che la crisi economica è continuata a luglio.

Previsioni del prezzo delle azioni Nio

Copy link to section

Save

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Nio è diminuito negli ultimi giorni. Nonostante questo calo, il titolo rimane al di sopra delle medie mobili a 200 e 50 giorni. I due sono vicini a formare un modello a croce dorata, quando le due medie mobili si incrociano.

Il titolo Nio ha testato nuovamente l’importante livello di supporto a 13,16 dollari, l’oscillazione più alta del 24 gennaio. Questo è noto come pattern di rottura e ripetizione del test, che di solito è un segno rialzista.

Pertanto, credo che le azioni probabilmente riprenderanno il trend rialzista nei prossimi giorni. In tal caso, il prossimo livello da tenere d’occhio sarà il massimo YTD di $ 16,20.

Save