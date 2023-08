Singapore introduce un quadro normativo visionario per aumentare la stabilità delle stablecoin

Il 15 agosto la Monetary Authority of Singapore (MAS) ha svelato un quadro normativo innovativo per aumentare la stabilità delle stablecoin certificate della nazione.

La banca centrale ha rivelato che i nuovi regolamenti si applicheranno agli emittenti di stablecoin a valuta singola legati al dollaro di Singapore o fiat delle nazioni del G10, con una circolazione che supera i 5 milioni di dollari.

Singapore 🇸🇬 central bank released regulatory framework for stablecoin.



🚀🚀🚀 pic.twitter.com/P7agzD05qH — 🐼PandaRippleXRP🐼 (@RipplePandaXRP) August 15, 2023

Presentazione delle stablecoin regolamentate da MAS

Copy link to section

La banca centrale di Singapore introduce le stablecoin regolamentate dal MAS per rafforzare la stabilità nella finanza digitale. Tuttavia, l’Autorità monetaria di Singapore deve tenere colloqui legislativi prima che il Parlamento autorizzi le nuove regole.

Le stablecoin a valuta singola sono token digitali ancorati ad asset tradizionali come le valute statali. Singapore ha solo una stablecoin al momento. MAS crede che le stablecoin possano supportare l’innovazione come mezzo di scambio se ben monitorate per garantire la stabilità del valore.

Regolamentazione delle criptovalute a Singapore

Copy link to section

Man mano che il mercato delle criptovalute si espande, i governi sembrano interessati a monitorare lo spazio per garantire attività legittime. Inoltre, gli analisti prevedono una crescita massiccia per il settore delle stablecoin entro il 2030.

Pertanto, i principali economisti stanno cercando di regolamentare le stablecoin. Singapore è stata ottimista per quanto riguarda la regolamentazione delle criptovalute, attirando diversi giocatori. Ad esempio, l’FMI e JPMorgan hanno partecipato alla definizione degli standard crittografici per il paese.

MAS richiede alle aziende che creano stablecoin di aderire a determinate regole. I regolamenti prevedono la garanzia della stabilità della stablecoin, la divulgazione trasparente, il rimborso efficiente e l’adeguatezza del capitale.

Impatto del settore

Copy link to section

Singapore rafforza il suo status di hub finanziario, attirando startup che vogliono basarsi sulla modernizzazione delle stablecoin. Il paese ha concesso all’emittente di USD Coin Circle un certificato di istituto di pagamento principale per offrire servizi finanziari transfrontalieri e nazionali (leggi di più).

Il quadro normativo MAS presenta un percorso chiaro per gli appassionati di stablecoin in quanto pone le basi per standard massicci, aumentando la fiducia degli investitori. Inoltre, il nuovo modello offre ai venture capitalist una tabella di marcia ben illuminata per quanto riguarda la regolamentazione.

Le stablecoin regolamentate da Singapore corrispondono alle strategie di gestione del rischio delle istituzioni finanziarie, creando un ambiente redditizio per la finanza digitale.

Save

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.