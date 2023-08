Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Bitcoin ha lottato intorno al livello di 30.000$ nelle ultime settimane, ma un noto analista di criptovalute afferma che è sull’orlo di un breakout.

Bitcoin potrebbe presto superare il livello di 42.000$

Jason Pizzino è convinto che la criptovaluta più grande del mondo non sia più nel mercato ribassista.

È contrario all’annuncio di obiettivi di prezzo eccessivamente aggressivi, ma si aspetta che BTC valga più di 42.000$ nei prossimi mesi. Il viaggio verso quel prezzo, tuttavia, potrebbe comportare ulteriori correzioni lungo il percorso, ha avvertito Pizzino su Twitter.

Si noti che l’offerta totale di Bitcoin dovrebbe dimezzarsi nel primo semestre del 2024. Storicamente parlando, ciò è servito da catalizzatore per l’apprezzamento dei prezzi. Quindi, è concepibile che la criptovaluta rimarrà forte anche nel prossimo anno.

Un’altra cosa importante da ricordare è che Bitcoin tende a fungere da indicatore di direzione. In genere, quindi, l’intero ecosistema crittografico ne trae vantaggio quando BTC si rafforza, e questo include non solo i nomi che sono già ampiamente noti, ma anche i progetti emergenti come Shiba Memu.

Quello che devi sapere su Shiba Memu

Shiba Memu è un’iniziativa unica che si trova proprio al centro dei due settori in più rapida crescita: criptovalute e intelligenza artificiale.

Fondamentalmente, la piattaforma è una “potenza di marketing” nelle sue stesse parole che si affida all’intelligenza artificiale per essere efficiente quanto “100 agenzie di marketing” messe insieme.

L’autosufficienza è la parola chiave quando si tratta di Shiba Memu. Con l’uso dell’intelligenza artificiale, non solo può creare contenuti per se stessa, ma anche distribuirli su Internet per scopi promozionali.

E ora per la parte crypto di questo progetto: è alimentata da una meme coin nativa che si chiama “SHMU”. La domanda per la sua criptovaluta dovrebbe vedere un aumento una volta che Shiba Memu ha lanciato la sua dashboard IA nel 2024.

In linea con i principi di base dell’economia, una maggiore domanda comporterà probabilmente un prezzo più elevato per l’SHMU attualmente in prevendita.

Shiba Memu ha già raccolto quasi 2,0 milioni di dollari

È interessante notare che la domanda di Shiba Memu sembra forte anche senza il suddetto cruscotto. SHMU ha iniziato la sua prevendita solo il mese scorso e ha già raccolto quasi 2,0 milioni di dollari.

Al momento della scrittura di questo articolo, la meme coin vale 0,02$, ma ciò che è eccitante e diverso rispetto ai colleghi è che il suo prezzo aumenta una volta ogni 24 ore. Ad esempio, il prossimo aumento del prezzo di Shiba Memu è previsto tra quasi tre ore.

Una volta terminata la prevendita, SHMU troverà la sua strada verso i principali exchange di criptovalute che normalmente aumentano la domanda e sbloccano un ulteriore rialzo del prezzo di un token crypto.

Tutto sommato, Shiba Memu vuole capitalizzare la rapida crescita delle monete meme, un mercato che è passato da 0$ a 20 miliardi di dollari tra l’inizio del 2020 e la fine del 2022.

In che modo Shiba Memu (SHMU) è migliore di altre meme coin?

Teoricamente parlando, Shiba Memu potrebbe essere un one-up rispetto allo stormo di altre monete meme là fuori a causa della sua esposizione all’intelligenza artificiale.

Secondo Statista, la crescente attenzione nei confronti dell’intelligenza artificiale alla fine dell’anno scorso, quando Microsoft ha investito miliardi di dollari in ChatGPT, lo renderà un mercato da 200 miliardi di dollari nei prossimi mesi, ma è ancora solo una goccia nell’oceano.

La piattaforma di analisi dei dati si aspetta che l’IA continui su questa traiettoria e valga quasi 2,0 trilioni di dollari entro il 2030. Questa è la dimensione del mercato in cui Shiba Memu si sta posizionando per cercare di guadagnarsi un posto.

Infine, ci sono una serie di catalizzatori a breve termine che potrebbero aiutare il mercato delle criptovalute a realizzare il suo prossimo passo avanti. Che si tratti dell’approvazione regolamentare in attesa di un ETF Spot Bitcoin o della tanto attesa pausa della Federal Reserve.

Come evidente, il token SHMU nativo potrebbe beneficiare di una serie di impulsi che suggeriscono che potrebbe essere un buon investimento. Per maggiori dettagli su come investire in Shiba Memu, visita il sito qui.

