Ecco perché i prezzi di ApeCoin, Zilliqa, Sei, Sui, Solana stanno crollando

Venerdì mattina i prezzi delle criptovalute erano in rosso a causa delle preoccupazioni per il diffuso senso di paura nel mercato. Bitcoin è sceso al di sotto dell’importante supporto a $ 28.000 e ha raggiunto un minimo di più mesi di $ 26.000. Anche la maggior parte delle altcoin, tra cui ApeCoin, Zilliqa, Bitcoin Cash, Sui e Solana, sono crollate.

Save

Prezzi SEI, Zilliqa, Solana

Restano i rischi per la Cina

Copy link to section

Le criptovalute non erano le uniche risorse in rosso. Le azioni americane sono crollate giovedì, con il Dow Jones che ha perso oltre 300 punti e il Nasdaq 100 è sceso di oltre 110 punti.

In Asia, l’Hang Seng era sul punto di entrare in un mercato ribassista dopo che Evergrande ha presentato istanza di fallimento a New York. Il deposito ha segnato una grave caduta di una prestigiosa azienda cinese iniziata nel 2021.

Evergrande non è l’unica grande azienda a fallire. Anche Country Garden, uno sviluppatore immobiliare altrettanto grande, ha messo in guardia sulle sue finanze, con le perdite del primo semestre che sono salite a oltre $ 7,5 miliardi.

La Cina è un mercato importante per tutte le attività finanziarie. Nelle azioni, la maggior parte delle società ha un’esposizione diretta o indiretta al paese. Ad esempio, aziende americane come Tesla e Apple considerano la Cina il loro mercato chiave.

La Cina ha vietato le criptovalute nel 2021. Tuttavia, come ho scritto qui , la Cina è ancora un grande attore nel settore delle criptovalute ed è il più grande mercato per società di criptovalute come Binance e Huobi.

Pertanto, la nuova normalità della debole produzione cinese e della deflazione sta facendo venire i brividi in tutto il mondo.

https://www.youtube.com/watch?v=UL2VIyGf9KU

Si intensifica la svendita di obbligazioni statunitensi

Copy link to section

Anche Bitcoin e altcoin come ApeCoin, Zilliqa e Sui sono crollati del 4,36%, mentre il decennale è salito al 4,2%. Questi rendimenti sono balzati ai livelli più alti in più di un decennio. I prezzi delle obbligazioni si muovono inversamente con il rendimento.

Allo stesso tempo, i tassi dei mutui americani sono balzati al punto più alto in oltre 20 anni. Una probabile ragione di questa performance sono i verbali del FOMC, che indicavano un altro aumento dei tassi nella prossima riunione di settembre.

Sebbene gli Stati Uniti abbiano pubblicato solidi dati sulle vendite al dettaglio e sulle abitazioni, esiste il rischio di un rallentamento ora che la maggior parte degli americani sta esaurendo i propri risparmi in eccesso. Milioni di americani inizieranno a rimborsare i loro prestiti studenteschi nei prossimi mesi.

Ancora più importante, queste altcoin sono crollate dopo che Bitcoin è sceso sotto l’importante supporto a $ 28.000. Come ho scritto mercoledì, BTC ha formato un modello double-top, che di solito è un segno ribassista. In quel rapporto, ho avvertito che la moneta potrebbe scendere a circa $ 25.000.

Pertanto, in tutto questo, gli investitori in criptovalute dovrebbero prendere coraggio poiché anche altri asset sono in un profondo tracollo. In quanto tali, probabilmente si riprenderanno se le azioni e le obbligazioni si riprenderanno.

Save