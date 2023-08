Il prezzo delle azioni Country Garden e il cigno nero da 200 miliardi di dollari

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il settore immobiliare cinese è stato sottoposto a un’intensa pressione, che ha provocato molte grandi vittime lungo il percorso. La più grande è stata Evergrande, la gigantesca società fallita nel 2021. Molte altre società immobiliari più piccole sono fallite o sono sull’orlo.

Il prezzo delle azioni Country Garden è crollato

Il prezzo delle azioni Country Garden, che è salito nel 2022, è sceso sulla terra mentre attraversa una grave stretta creditizia. Il titolo è precipitato a un minimo di H $ 1 venerdì, il livello più basso dal 2009.

È precipitato dopo che la società ha mancato i pagamenti di due obbligazioni internazionali per un valore di oltre $ 22 milioni. Ci sono ora elevati rischi che la società sprofondi anche in amministrazione nei prossimi mesi.

Country Garden è un grosso problema nel settore immobiliare cinese. Per prima cosa, le sue passività totali ammontano a quasi $ 200 miliardi, che è inferiore ai $ 340 miliardi di Evergrande. Soprattutto, per molto tempo l’azienda è stata spesso vista come lo sviluppatore più sicuro del paese.

In una dichiarazione di venerdì, Country Garden ha dichiarato che potrebbe perdere circa 7 miliardi di dollari nella prima metà dell’anno. Ha realizzato un profitto di oltre $ 265 milioni nello stesso periodo del 2022.

L’azienda sta combattendo numerosi venti contrari. In primo luogo, il governo cinese ha avviato due anni fa un giro di vite nel settore immobiliare. Ha sostenuto che la misura era necessaria per combattere i livelli elevati del debito.

In secondo luogo, Country Garden sta affrontando sfide con l’aumento dei tassi di interesse a livello internazionale. Negli Stati Uniti, i tassi di interesse sono al 5,50%, il livello più alto da oltre 22 anni. Di conseguenza, gli investitori sono ora più a loro agio nell’investire in obbligazioni invece che in società rischiose.

Inoltre, il paese sta combattendo con un’economia in rallentamento. I dati pubblicati questa settimana hanno mostrato che il paese è entrato in deflazione mentre le esportazioni e le importazioni è sceso di nuovo a luglio.

Country Garden non è l’unica società immobiliare travagliata in Cina. Le vendite di aziende come Sunac, Shimao, Ynago, Kaisa e jiangsu Zhongnan sono crollate negli ultimi mesi.

Acquista la salsa Country Garden?

I guai di Country Garden probabilmente continueranno nei prossimi mesi mentre continuano i problemi di liquidità della società. Per prima cosa, ci sono somiglianze con come si è verificata la crisi di Evergrande nel 2021.

Pertanto, credo che le azioni continueranno a scendere nei prossimi mesi anche se si trova al livello più basso in più di un decennio. Per prima cosa, ci sono poche possibilità che Pechino intervenga poiché le autorità hanno lasciato fallire Evergrande. In una nota, un analista di CreditSigts ha dichiarato :

“Dato che [Pechino] ha lasciato che Evergrande andasse in default, questo è un segnale abbastanza chiaro che niente è troppo grande per fallire, ma abbiamo visto un supporto indiretto negli ultimi due anni”.

Inoltre, non è chiaro come sarebbe un intervento poiché i problemi economici cinesi sono peggiori di quanto mostrano i dati ufficiali. Il tasso di disoccupazione giovanile è salito al livello più alto degli ultimi anni.

