USD/CNY, USD/CNH: prospettive per il renminbi con il crollo delle esportazioni cinesi

I tassi di cambio USD/CNH e USD/CNY sono saliti martedì dopo un’altra serie di dati preoccupanti dalla Cina. La coppia USD/CNH è salita a 7,23, il punto più alto dal 19 luglio, mentre l’USD/CNY è salito a 7,2176.

Renminbi sotto pressione

Le preoccupazioni per l’economia cinese sono continuate martedì mattina dopo che la Cina ha pubblicato dati commerciali deboli. In un rapporto, le esportazioni del paese sono crollate del 12,4% a luglio, superiore alla stima mediana del 5,6%. Erano diminuiti del 6,8% nel mese precedente.

Le importazioni, invece, sono diminuite del 14,5% a luglio, anch’esse inferiori al previsto calo del 9,8%. Come le esportazioni, le importazioni sono diminuite del 6,4% a giugno. Le importazioni e le esportazioni cinesi sono diminuite negli ultimi nove mesi consecutivi. Nonostante il calo del volume, il surplus commerciale è balzato a 80 miliardi di dollari.

Questi numeri indicano che l’economia cinese non sta migliorando poiché il commercio svolge un ruolo importante. Peggio ancora, anche altri componenti del paese come il settore immobiliare stanno ottenendo risultati inferiori. È anche sul punto di entrare in un’era di deflazione in cui i prezzi stanno diminuendo.

Di conseguenza, la Cina ha iniziato ad attuare alcuni pacchetti di stimolo nel tentativo di salvare l’economia. La maggior parte di queste misure ha lo scopo di stimolare la spesa dei consumatori, che costituisce una parte fondamentale dell’economia.

La maggior parte degli analisti ha declassato le proprie stime per la crescita economica cinese quest’anno. Si aspettano che l’economia si espanda di circa il 5%. Anche se questo è un buon numero, sarà inferiore agli standard storici.

Analisi tecnica USD/CNH

Sul grafico 4H, vediamo che la coppia USD/CNH ha formato un pattern double-bottom a 7,1228 il 14 e 27 luglio. Nell’analisi tecnica. Questo modello è solitamente un segno rialzista. Ora si sta avvicinando alla scollatura di questo pattern a 7,2370, il livello più alto del 19 luglio.

Il rally della coppia USDCNH è supportato dalle medie mobili esponenziali (EMA) a 25 e 50 giorni. Inoltre, il Relative Strength Index (RSI) si è spostato al di sopra del punto neutrale.

Pertanto, l’outlook per la coppia è rialzista, con il prossimo livello di riferimento a 7,2898, il punto più alto del 30 giugno. In tal caso, anche il tasso di cambio USD/CNY continuerà a salire poiché gli acquirenti mirano al punto di resistenza chiave a 7,2667.

