Ecco perché il prezzo delle criptovalute SEI è crollato

Il prezzo della criptovaluta Sei è crollato di oltre l’80% rispetto al livello più alto di questa settimana, poiché la domanda per il token è diminuita. Venerdì il token è precipitato a un minimo di $ 0,1664, in calo rispetto al suo massimo storico di ~ $ 1. Questo calo ha portato la capitalizzazione di mercato totale a poco meno di $ 300 milioni.

SEI price chart

SEI Blockchain deve affrontare una forte concorrenza

Sei Blockchain è una rete di livello 1 supportata da alcuni noti investitori come Foresight Ventures, Bitget e altre società. Recentemente ha raccolto $ 30 milioni da questi investitori, dandogli una valutazione di $ 800 milioni.

L’obiettivo di Sei Blockchain è quello di interrompere il settore altamente competitivo del livello 1. Ha lo scopo di attirare sviluppatori attratti dalle sue funzionalità, che includono commissioni di transazione inferiori e velocità di elaborazione elevate. Può gestire oltre 20.000 transazioni al secondo.

La sfida per Sei è che sta entrando in un settore che è già saturo. Ad esempio, altre reti di livello 1 come Bitgert, Hedera Hashgraph, Cardano e Kadena hanno velocità di transazione più elevate e costi inferiori.

Oltre a questo, ci sono reti di livello 2 che scalano la rete di Ethereum. Le reti L2 più popolari sono Arbitrum, Optimism e Polygon. Anche Consensys, il creatore di MetaMask, e Coinbase hanno lanciato Linea e Base, le loro reti L2.

L’obiettivo principale di SEI è il trading. Gli sviluppatori mirano ad attrarre i più grandi sviluppatori sia nella DeFi che in altre aree, tra cui il commercio di carbonio e la tokenizzazione.

Pacific-1 Public Launch is here.



Read more here: https://t.co/OVVck23O1G — Sei Foundation (@Sei_FND) August 16, 2023

Perché il prezzo SEI sta diminuendo

Oltre alla crescente concorrenza, il prezzo SEI sta diminuendo a causa di molti altri motivi. Innanzitutto, la maggior parte delle nuove criptovalute aumentano nel loro primo giorno di negoziazione e poi crollano quando lo slancio diminuisce e quando gli addetti ai lavori iniziano a liquidare i loro token. Alcune delle migliori monete che sono spuntate e rilasciate sono WorldCoin, Aptos e Sui.

In secondo luogo, il prezzo SEI è sceso a causa del crescente timore di una maggiore diluizione nei prossimi anni. SEI ha un limite massimo di offerta di 10 miliardi di token mentre l’attuale fornitura circolante è di 1,8 miliardi di token. Ciò significa che nei prossimi anni verranno sbloccati oltre 8,2 miliardi di token, portando a una maggiore diluizione.

Inoltre, anche il prezzo delle criptovalute SEI sta crollando a causa delle continue vendite. Come ho scritto in questo articolo , la maggior parte delle criptovalute è crollata, con Bitcoin che è sceso sotto i 26.000$. Anche altre monete come Ethereum, Solana e Zilliqa si sono ritirate.

Questo calo è anche in linea con la performance di altre attività finanziarie come azioni, materie prime e obbligazioni.

