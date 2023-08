Previsione del prezzo di Bitcoin: terrà il passo con l’hype per le meme coin?

Bitcoin giovedì è crollato spaventosamente, con implicazioni per l’intero settore delle critovalute poiché gli investitori temevano che potesse scendere oltre i 25.000$. Il calo di BTC ha coinciso con una sentenza del giudice statunitense che ha consentito la richiesta di appello interlocutorio della SEC statunitense.

Bitcoin è rimbalzato dal livello di supporto a 25.409$ quasi immediatamente dopo il crollo. Tuttavia, non ha recuperato molto considerando al momento della scrittura di questo articolo veniva scambiato a 26.026$. Ecco i livelli chiave da osservare mentre approfondiamo la previsione di Bitcoin in mezzo a un rinnovato clamore di meme coin.

Consolidamento dei prezzi BTC nel fine settimana

Bitcoin (BTC) sta ancora attirando l’interesse nell’entusiasmante mondo delle criptovalute in quanto mostra una crescita di oltre lo 0,50%, raggiungendo i 26.133$ domenica prima di scendere leggermente sopra i 26.000$ nelle prime ore di lunedì mattina. In particolare, la criptovaluta sembra aver effettivamente evitato ulteriori perdite grazie al supporto vicino a 26.000$.

Inoltre, a causa del recente calo del prezzo di Bitcoin, le note società che hanno investito in Bitcoin hanno registrato sostanziali perdite. Microstrategy, ad esempio, MicroStrategy Inc., ha subito perdite non realizzate per un totale di oltre 600 milioni di dollari quando Bitcoin è sceso a 25.000$.

Microstrategy ha acquistato 150.000 Bitcoin per un investimento totale di 4,5 miliardi di dollari, che si traduce in un prezzo medio di circa 29.970 dollari per Bitcoin. Da giugno, MicroStrategy non ha subito una perdita nelle sue partecipazioni in Bitcoin fino al recente crollo in cui il prezzo è sceso dell’11% in tre giorni dal picco di oltre 29.000$ del 16 agosto.

Previsione del prezzo di Bitcoin

Da quando è sceso sotto la linea dei 29.000$ il 6 agosto, c’è stato molto movimento nel panorama tecnico di Bitcoin. Il prezzo della criptovaluta, che attualmente si aggira intorno ai 26.000$, è notevolmente diminuito.

Osservando il periodo di quattro ore, Bitcoin ha mostrato modelli di candele “Three Black Crows”, indicando un forte sentimento ribassista del mercato.

Gli oscillatori Moving Average Convergence Divergence (MACD) e Relative Strength Index (RSI) sono entrati nel livello di ipervenduto, evidenziando l’attuale dominanza ribassista.

Le recenti chiusure delle candele hanno confermato una continua tendenza al ribasso, che è stata confermata dalla media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni a circa 27.300$.

Una candela ribassista engulfing e un modello di candela di due giorni al di sotto di questo livello indicano una continua pressione ribassista nonostante il livello di 26.200$ rappresenti un livello di resistenza sul breve termine. Se il modello attuale dovesse reggere, Bitcoin potrebbe scendere di nuovo a 25.600$, o addirittura 25.200$.

La resistenza intorno ai 26.800$ potrebbe essere presa di mira se il prezzo di BTC supera la soglia dei 26.200$ e ulteriori aumenti potrebbero spingerlo verso 27.300$ e infine 27.600$.

D’altra parte, un calo al di sotto di 25.200$ potrebbe far presagire la possibilità di ulteriori perdite, che potrebbero scendere fino a 24.800$.

Bitcoin in un confronto con le meme coin popolari

Contrariamente alle esperienze passate in cui meme coin popolari come PEPE, Shiba Inu e Dogecoin hanno approfittato del calo di Bitcoin per attirare l’attenzione degli investitori in criptovalute, il recente calo dei prezzi ha attraversato l’intero mercato delle criptovalute, incluso il mercato delle meme coin. Secondo i dati di Coinmarketcap, la capitalizzazione di mercato dei token top meme era scesa di circa l’1,69%.

I prezzi delle tre monete meme più popolari, Dogecoin, Shiba Inu e PEPE, sono diminuiti rispettivamente dell’1,56%, 2,83% e 0,90% nelle ultime 24 ore. Ma mentre la maggior parte delle vecchie monete meme popolari cade, una nuova moneta meme sta vedendo un aumento dell’attività nella sua prevendita di token, Shiba Memu (SHMU), che è attualmente nella fase di prevendita ha visto la sua prevendita raggiungere 2,168 milioni di dollari durante il fine settimana.

Shiba Inu sta sfruttando il potere dell’intelligenza artificiale (IA) e l’hype intorno alle meme coin per attirare l’attenzione su di sé e sta già dimostrando di essere un grande concorrente nello spazio crittografico visto che il suo prezzo è aumentato ogni sei ore durante il prevendita.

