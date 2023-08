Gli sviluppatori di Shiba Inu pianificano il rilancio di Shibarium

Alcuni giorni dopo che il tanto atteso debutto della rete è stato deragliato da problemi di rete e da un bridge difettoso, gli sviluppatori di Shiba Inu si stanno gradualmente muovendo verso la riapertura della rete Shibarium analizzando i dati e le transazioni del validatore.

Il principale creatore del progetto Shiba Inu, conosciuto con lo pseudonimo di Shytoshi Kusama, ha dichiarato in un post martedì scorso che la rete era “quasi pronta a riaprire al pubblico” e che erano in atto misure di salvaguardia per evitare il ripetersi dell’interruzione. Secondo Kusama, lo Shibarium è stato migliorato e adattato dopo due giorni di test e regolazione dei parametri per raggiungere la fase “pronto”. Ha detto che, come accennato, Shibarium è ancora in fase di test, sebbene stia producendo blocchi.

Affrontare le sfide di Shibarium

Il team Shibarium ha incorporato funzionalità di sicurezza all’avanguardia per gestire il significativo aumento del traffico che ha causato i problemi precedenti. Secondo Kusama, il team ha abilitato un nuovo sistema di monitoraggio e ulteriori “funzioni di sicurezza, tra cui la limitazione della velocità a livello RPC e il ripristino automatico del server nel caso in cui si verifichi nuovamente un enorme livello di traffico”. Queste integrazioni supportano l’impegno della piattaforma verso un servizio ininterrotto attraverso mostrare la risposta proattiva del team a potenziali picchi di traffico.

Kusama si è rivolto alla comunità, affrontando le preoccupazioni e le critiche che hanno circondato il progetto, in particolare dopo l’inaspettata sospensione delle operazioni, e ha affermato francamente come distinguere i commenti sinceri da quelli intesi a promuovere “paura, incertezza e dubbio” o FUD. Secondo lui, “Sarai in grado di riconoscere i fudders mentre cambiano le loro preoccupazioni.

Quando rilancerà lo Shibarium?

Lo sviluppatore principale di Shiba Inu ha rivelato una serie di azioni, che includono l’installazione di validatori aggiuntivi e una rapida conclusione dei test in corso.

Secondo Kusama, per offrire maggiori opportunità di staking dei token BONE, domani verranno attivati più validatori.

Kusama ha anche menzionato la creazione del framework “ShibPaper”, che mira a dimostrare un “sistema funzionante di governance e gestione che dimostri che il nostro perpetuo stato nazionale digitale decentralizzato è reale ed è qui per cambiare il mondo”.

