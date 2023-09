$CHANCER è il token da tenere d’occhio in vista della prossima corsa al rialzo?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il mercato delle criptovalute rimane indeciso poiché Bitcoin perde la spinta dovuta alla vittoria di Greyscale, crollando di oltre il 4% ieri a 26.081 dollari. Nel frattempo, gli investitori continuano a cercare progetti redditizi con tokenomics promettenti in attesa del prossimo rally rialzista.

Gli appassionati di criptovaluta prendono di mira asset unici che promettono qualcosa di nuovo. Chancer ($CHANCER) è tra i nuovi arrivati che stanno creando scalpore nel settore degli asset digitali. Continua ad attirare fan grazie la sua piattaforma di scommesse decentralizzata che consente agli utenti di espandere i confini di ciò che offrono i bookmaker tradizionali.

Gli utenti Chancer possono personalizzare il proprio mercato di scommesse, impostare quote e scegliere con chi competere nel panorama globale. Puoi scommettere su eventi fantasiosi, incluso quando i tuoi artisti preferiti lanceranno una nuova canzone o il rialzo previsto di Bitcoin per superare la barriera dei $ 30.000.

Chancer – un progetto unico nel mondo delle criptovalute

Chancer si unisce al settore delle criptovalute e sembra soddisfare tutte le caratteristiche che lo rendono un investimento degno di nota. I creatori hanno ideato un progetto per trasformare il settore delle scommesse da 80 miliardi di dollari utilizzando la blockchain.

Con lo slogan “Il tuo gioco, la tua regola, le tue probabilità”, Chancer presenta un’opportunità redditizia per gli investitori in criptovaluta, considerando l’attenzione del progetto sulla decentralizzazione. I giocatori possono creare un mercato di scommesse, lanciare uno streaming live e invitare partecipanti interessati in tutto il mondo.

La rete utilizza il token $CHANCER per facilitare le scommesse. L’altcoin ha varie utilità per garantire il coinvolgimento sulla piattaforma di gioco.

Incentivi di cui godono i possessori di $CHANCER

Puoi utilizzare il token $CHANCER per partecipare ai giochi di scommesse di altri membri della comunità per divertirti e goderti fantastici premi. Secondo il loro sito web, Chancer trasforma il modo in cui prevediamo gli eventi e compensiamo i giocatori d’azzardo.

L’altcoin consente alle persone di creare giochi di scommesse live senza problemi sulla piattaforma. La funzionalità di live streaming di Chancer consente ai partecipanti di creare giochi in tempo reale. Inoltre, i titolari di $CHANCER ottengono vari sconti, rendendo la piattaforma più conveniente per gli utenti regolari

Gli staker di $CHANCER guadagnano più entrate nel tempo. Ciò garantisce risorse adeguate per i trader che utilizzano la piattaforma. Inoltre, gli utenti con previsioni accurate ricevono più token, incoraggiando il coinvolgimento sulla rete Chancer.

Conviene investire in Chancer?

Chancer è un’opportunità di investimento redditizia per gli investitori in criptovalute e gli scommettitori interessati a un reddito passivo. Gli scommettitori hanno il controllo di ogni aspetto delle scommesse grazie a questo nuovo sistema. Inoltre, la piattaforma continua a registrare una crescita impressionante, raccogliendo oltre 1,6 milioni di dollari in prevendita.

Chancer vuole essere un progetto a lungo termine con rendimenti solidi, considerando la sua utilità nel mondo reale nel mercato del gioco d’azzardo da miliardi di dollari. Inoltre, gli sviluppatori possono trarre vantaggio dalla costruzione dei mercati Chancer.

Chancer incentiva i creatori di giochi con $CHANCER, ormai pronto per un’impressionante crescita di valore man mano che la piattaforma di gioco decentralizzata si espande.

Chancer ha prosperato durante l’inverno delle criptovalute in corso e un ampio rally del mercato vedrà il token salire alle stelle, rendendolo un candidato ideale per la prossima corsa al rialzo. Puoi acquistare il token subito per trarre vantaggio dai prezzi scontati e di vari premi.

