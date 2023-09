La FTC autorizza l’acquisizione da 28 miliardi di dollari di Horizon Therapeutics da parte di Amgen

Le azioni di Horizon Therapeutics PLC (NASDAQ:HZNP) sono scambiate in notevole rialzo oggi dopo che la FTC ha consentito ad Amgen Inc (NASDAQ:AMGN) di portare avanti l’acquisizione da 27,8 miliardi di dollari dell’azienda biofarmaceutica.

La FTC ha imposto restrizioni all’accordo Amgen-Horizon

Copy link to section

Amgen prevede ora di completare la suddetta transazione – la più grande mai realizzata – nell’ultimo trimestre di quest’anno, come da comunicato stampa. Il “via libera” della Federal Trade Commission statunitense è però arrivato con alcune restrizioni.

Tanto per cominciare, ad Amgen è stato impedito di “raggruppare” Krystexxa (trattamento per la gotta) e Tepezza (trattamento per le malattie degli occhi della tiroide), due dei farmaci Horizon in più rapida crescita.

Sarà inoltre necessaria l’approvazione dell’agenzia governativa per acquistare qualsiasi altro trattamento per la gotta o la malattia dell’occhio della tiroide, un requisito che rimarrà in vigore fino al 2032.

Venerdì anche le azioni di Amgen sono in territorio positivo.

Perché Amgen sta acquistando Horizon Therapeutics?

Copy link to section

Amgen è convinta che l’acquisto di Horizon Therapeutics (leggi di più) contribuirà ad espandere la propria presenza nel campo delle malattie rare. Reagendo allo sviluppo di oggi, il suo portavoce ha detto:

Amgen non ha motivo, capacità o intenzione di raggruppare [Krystexxa e Tepezza]. Il nuovo accordo non avrà alcun impatto sull’attività di Amgen.

Le notizie sul mercato azionario arrivano solo poche settimane dopo che Amgen ha riportato ottimi risultati per il suo secondo trimestre finanziario e ha aumentato le sue previsioni per l’intero anno. Le sue azioni sono ancora scambiate all’incirca allo stesso prezzo a cui hanno iniziato il 2023.

Si noti che l’acquisto di Seagen da parte di Pfizer per 43 miliardi di dollari, riportato qui da Invezz, è attualmente in fase di revisione anche da parte della Federal Trade Commission.

Save

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.