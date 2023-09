Il titolo Ergomed sale del 30% sull’offerta Permira

Lunedì le azioni di Ergomed PLC (LON: ERGO) sono aumentate di quasi il 30% dopo che Permira ha dichiarato che acquisterà la società di servizi biofarmaceutici per circa 703,1 milioni di sterline (886,40 milioni di dollari).

L’offerta Permira valuta le azioni Ergomed ad un premio

L’accordo in contanti annunciato questa mattina da Permira, una società europea di private equity, valuta ciascuna azione di Ergomed a £ 13,50.

Ergomed ha una forza lavoro di circa 1.800 persone in 100 paesi. Il suo presidente Miroslav Reljanovic ha dichiarato oggi in un comunicato stampa :

La proprietà privata da parte di fondi assistiti da Permira, un investitore sanitario di grande esperienza con un track record nella creazione di imprese di successo, ci consentirà di costruire sulle basi che abbiamo creato.

A luglio, l’azienda quotata a Londra ha registrato una crescita annualizzata del 10% dei suoi ricavi per i primi sei mesi di quest’anno. Le azioni Ergomed sono ora tornate al prezzo di inizio 2023.

Cosa ha in serbo Permira per Ergomed?

Lunedì Permira ha anche dichiarato che investirà nella trasformazione tecnologica e nell’espansione commerciale dell’azienda britannica. Secondo il presidente Reljanovic di Ergomed PLC:

[L’accordo con Permira] porta con sé anche l’opportunità di accedere alle proprie competenze operative, alla rete globale e al capitale.

Da notare che la società di private equity ha proposto anche un’offerta diversa che promette 451 penny per azione in contanti e il resto in titoli non quotati. Ma oggi il consiglio d’amministrazione della Ergomed si è astenuto dal formulare raccomandazioni sull’offerta alternativa.

Le azioni Ergomed lasceranno la Borsa di Londra una volta completata questa transazione. Le notizie sul mercato azionario arrivano poco dopo Dechra : un’altra società sanitaria britannica è stata privata da EQT in un accordo da 4,46 miliardi di sterline.

