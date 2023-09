Prezzo Jasmy Coin: cautamente ottimista come forma a doppio fondo

Lunedì il prezzo di Jasmy Coin è rimasto stabile mentre le criptovalute hanno continuato a consolidarsi. Lunedì il token veniva scambiato a 0,0036 dollari, livello in cui si trovava negli ultimi giorni. Questo prezzo è alcuni punti sopra il minimo della scorsa settimana di $ 0,0030.

Gli investitori sono ancora timorosi

Le criptovalute sono rimaste in un range ristretto mentre gli investitori riflettevano sugli eventi chiave del settore della scorsa settimana. Come abbiamo scritto qui , la Securities and Exchange Commission (SEC) ha subito un duro colpo quando ha perso una causa contro Grayscale.

La sconfitta è arrivata pochi mesi dopo che la SEC aveva perso un’altra causa contro Ripple Labs. In quel caso, la corte stabilì che XRP non era un titolo. Pertanto, gli investitori sperano che la SEC non vinca tutte le cause intentate contro il settore.

Il prezzo di Jasmy Coin ha anche reagito alla decisione della SEC di ritardare il processo di approvazione degli ETF spot di società come Blackrock, Invesco e WisdomTree. La SEC ritiene che sia necessario più tempo per rivedere le garanzie di queste aziende.

La maggior parte degli analisti ritiene che la SEC alla fine accetterà almeno un ETF spot, una mossa che porterà a maggiori afflussi da parte degli investitori istituzionali. Se ciò accadesse, alcuni analisti, in particolare Tom Lee di FundStrat, ritengono che il prezzo del Bitcoin possa salire fino a 150.000 dollari. Jasmy trarrebbe beneficio se ciò accadesse.

Anche il prezzo di Jasmy Coin vacilla poiché il volume nel settore delle criptovalute diminuisce e l’indice di paura e avidità rimane in rosso. Secondo Alternative, l’indice della paura e dell’avidità delle criptovalute è pari a 40, segnalando che gli investitori sono ancora timorosi.

Lunedì il volume era un po’ basso perché i mercati americani erano chiusi per le festività del Labor Day. Questo consolidamento probabilmente continuerà per tutta la settimana poiché non ci saranno dati economici o utili importanti dagli Stati Uniti.

Previsioni prezzo Jasmy Coin

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo del token Jasmy ha avuto una tendenza ribassista negli ultimi mesi. Ha trovato un forte supporto a $ 0,0030, dove ha formato un pattern a doppio fondo. Nell’analisi dell’azione dei prezzi, questo modello è solitamente un segnale rialzista.

Jasmy si trova anche qualche punto sotto la linea di tendenza discendente che collega i livelli più alti dal 20 maggio. Si sta inoltre consolidando alle medie mobili a 25 e 50 periodi.

Pertanto, la prospettiva di Jasmy è neutrale. Un breakout rialzista sarà confermato se il prezzo si sposta al di sopra della linea di tendenza discendente. Se ciò accadesse, il prossimo livello chiave da tenere d’occhio sarà a 0,0042$, il livello più alto del 13 agosto. Il punto di supporto si troverà al livello del doppio minimo a 0,0030$.

