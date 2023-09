Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

L’industria delle criptovalute sta attraversando gravi difficoltà a causa delle preoccupazioni normative e monetarie negli Stati Uniti. Bitcoin è rimasto al di sotto dei 26.000 dollari, mentre la capitalizzazione di mercato di tutte le monete è rimasta bloccata a 1 trilione di dollari.

La preoccupazione più grande tra gli investitori riguarda le prossime azioni della Securities and Exchange Commission (SEC) dopo aver perso un’importante causa contro Greyscale la scorsa settimana. In seguito a questa perdita, la SEC ha deciso di ritardare le decisioni sugli ETF di società come Blackrock e Invesco.

Ci sono preoccupazioni anche per le prossime azioni della Federal Reserve. I funzionari della Fed si sono lamentati del fatto che l’inflazione rimane ostinatamente elevata e hanno lasciato intendere che saranno necessari ulteriori aumenti dei tassi.

Anche se la Fed sospendesse i tassi invariati, la realtà è che i fondi del mercato monetario (MMF) e i certificati sui depositi rendono oltre il 5%. Pertanto, molti investitori si riversano su questi asset, che spesso sono considerati privi di rischio.

Continua la vendita del token Shiba Memu

Ci sono alcuni punti positivi nonostante la continua paura nel mercato. Ad esempio, Shiba Memu, una moneta meme di prossima uscita, ha raccolto oltre 2,4 milioni di dollari negli ultimi due mesi.

Secondo il suo white paper, Shiba Memu mira a diventare la prossima grande novità nel settore delle criptovalute. Shiba Memu cerca di raggiungere questo obiettivo sfruttando i due temi principali del mercato quest’anno.

In primo luogo, c’è il tema delle meme coin, che hanno visto molti token come Pepe diventare mainstream e raggiungere valutazioni multimilionarie. Mira a diventare più grande di altre meme coin popolari come Shiba Inu e Dogecoin.

In secondo luogo, Shiba Memu utilizza anche la tecnologia artificiale che quest’anno ha creato molti milionari. L’intelligenza artificiale ha persino spinto Nvidia a diventare un’azienda da trilioni di dollari.

I suoi strumenti di intelligenza artificiale utilizzeranno diverse tecnologie importanti come l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP), l’analisi del sentiment, il riconoscimento di immagini e video e l’analisi predittiva, tra gli altri.

Ad esempio, una volta completata la sua tecnologia, Shiba Memu sarà in grado di fare self-marketing. La cosa più importante è che i detentori di $SHMU potranno guadagnare premi di staking semplicemente tenendo il token. Puoi acquistare Shiba Memu qui.

Tokenomics di Shiba Memu

Secondo il white paper, gli sviluppatori hanno coniato 2 miliardi di token. 1 miliardo di questi token sono stati rimossi dal mercato. L’85% di questi token viene venduto in prevendita, di cui 350 milioni sono dedicati alla catena BNB e 500 milioni a Ethereum.

Altri token andranno a fornire liquidità negli exchange centralizzati e decentralizzati come Binance e Huobi. Inoltre, il team ha dedicato alcuni token per lo sviluppo del token e della liquidità cross-chain.

Secondo la tabella di marcia, se tutto andrà secondo i piani, il token Shiba Memu verrà lanciato nel terzo trimestre (quindi settembre o ottobre). Verrà quindi quotato nelle principali borse CEX e DEX nel quarto trimestre mentre continuerà lo sviluppo.

