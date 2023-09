Enbridge firma un accordo da 14 miliardi di dollari con Dominion Energy

Le azioni di Enbridge Inc (NYSE: ENB) sono al centro dell’attenzione mercoledì dopo che la società di servizi di gas naturale ha annunciato un accordo da 14 miliardi di dollari con Dominion Energy Inc (NYSE: D).

Dettagli dell’accordo Enbridge-Dominion

Enbridge ha deciso di acquisire tre società di servizi pubblici con sede negli Stati Uniti – Public Service Company of North Carolina, East Ohio Gas Company e Questar Gas – da Dominion Energy.

La Royal Bank of Canada e la Morgan Stanley hanno impegnato 9,4 miliardi di dollari in finanziamenti tramite debito per il suddetto accordo. Secondo Greg Ebel, amministratore delegato di Enbridge Inc:

Tutti hanno bisogno del gas naturale. Senza di essa non esiste un futuro energetico positivo dal punto di vista della sostenibilità o dell’accessibilità economica. Ciò creerà la più grande piattaforma per i servizi di gas naturale nel Nord America.

Anche Enbridge ha effettuato un’offerta di acquisto del valore di 2,93 miliardi di dollari per finanziare questo accordo, secondo il suo comunicato stampa odierno.

Cosa ci guadagna Enbridge Inc?

Enbridge prevede un aumento del flusso di cassa distribuibile e degli utili per azione (rettificati) nel primo anno dopo la chiusura di questa transazione. Nel programma “ Squawk Box ” della CNBC, anche il suo amministratore delegato ha detto oggi:

Questa è davvero una grande opportunità per noi e per i nostri azionisti e continueremo a essere in grado di far crescere i dividendi e gli utili in futuro. In realtà si adatta al nostro portafoglio.

Le notizie sul mercato azionario arrivano circa un mese dopo che l’azienda canadese ha dichiarato che i suoi ricavi sono diminuiti del 25% su base annua nel secondo trimestre. Le sue azioni sono attualmente scambiate ad oltre il 20% al di sotto del loro massimo da inizio anno.

Dominion Energy Inc prevede ora di aggiornare le proprie prospettive nell’ultimo trimestre di quest’anno.

