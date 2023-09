TOKO Network ottiene la licenza operativa dalla VARA di Dubai

Nelle notizie crittografiche di oggi, TOKO Network, una piattaforma fintech Web3 dello studio legale DLA Piper, ha ottenuto una licenza operativa dalla Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) di Dubai.

Lunedì un comunicato stampa della piattaforma per la creazione di asset digitali ha sottolineato che l’approvazione le consente di operare come broker-dealer e scambio. TOKO può ora offrire i propri servizi come fornitore del mercato completo da e all’interno dell’Emirato di Dubai.

La piattaforma Proof-of-Stake Hedera ha pubblicato la notizia sul suo account X.

1/ 🇦🇪 @TOKO_network has secured operating license approval from Dubai’s Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), emphasizing the #tokenization platform's firm commitment to operating with transparency, accountability, & regulatory compliance. #Hederahttps://t.co/2QasVFLAMe — Hedera (@hedera) September 11, 2023

L’impegno di TOKO Network per la conformità

Copy link to section

Il traguardo normativo vede TOKO Network unirsi a una manciata di piattaforme crittografiche per garantire il riconoscimento di VARA come Virtual Asset Service Provider (VASP). È un passo che segnala l’impegno di TOKO nei confronti della conformità, della trasparenza e della responsabilità mentre cerca di portare i vantaggi della tecnologia di contabilità distribuita ai proprietari di asset e agli investitori.

Commentando l’approvazione, Scott Thiel, amministratore delegato di TOKO, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di aver ricevuto questa licenza VARA per servizi di broker-dealer VA completamente regolamentati dall’unico regolatore esclusivo al mondo per il settore VA. TOKO plaude all’impegno di Dubai nel guidare il mondo nella regolamentazione delle risorse virtuali fornendo una tabella di marcia responsabile, completa e chiara per il settore delle risorse virtuali attraverso un ecosistema affidabile e regolamentato affinché individui e aziende possano interagire con le risorse digitali. Non vediamo l’ora di svolgere un ruolo di supporto nello sviluppo di Dubai come principale hub globale di risorse virtuali”.

La licenza di VARA si aggiunge alla crescente presenza di TOKO nello spazio della tokenizzazione mentre i suoi servizi si espandono nel più ampio ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi).

Oltre al traguardo normativo, TOKO Network ha raggiunto oggi un altro passo fondamentale nello sviluppo. La piattaforma ha siglato una partnership strategica con Virtuzone, i principali specialisti nella formazione aziendale degli Emirati Arabi Uniti. Secondo i dettagli dell’accordo, TOKO e Virtuzone collaboreranno per lanciare la prima piattaforma di equity crowdfunding tokenizzata a Dubai.

La piattaforma trasformerà lo spazio privato di raccolta fondi Web3 per aziende e investitori, hanno affermato le società.

Save

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.