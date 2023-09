FTX fa pressione su Solana e altre top altcoin: dovresti comprare Shiba Memu?

Mentre FTX attende l’approvazione per liquidare oltre 3,4 miliardi di dollari di asset per rimborsare le richieste di risarcimento, il sentiment del mercato potrebbe trasformarsi in un negativo e significativo dump. Tra le criptovalute che probabilmente dovranno affrontare nuove pressioni al ribasso c’è Solana (SOL), un token che l’exchange di criptovalute al collasso detiene attualmente in grandi quantità.

Ma cosa significa questo per Shiba Memu, la nuova meme coin basata sull’intelligenza artificiale che ha superato i 2,6 milioni di dollari in prevendita?

Solana e il dump di FTX: qual è la situazione?

Molte altcoin sono scese questo fine settimana poiché il mercato ha reagito alle voci di un imminente dump di FTX, in particolare per Solana. Il punto principale qui è che FTX dovrebbe chiedere l’approvazione del tribunale per liquidare i 3,4 miliardi di dollari di asset che detiene.

È questa prospettiva che spinge i venditori a conquistare il dominio. SOL guida il sentiment negativo mentre il FUD si diffonde secondo cui il debitore FTX era pronto a scaricare milioni di SOL, BTC, ETH, MATIC, APT, XRP e DOGE.

Poiché la quota più grande è Solana, il prezzo del token ha perso la zona cuscinetto di 20 dollari per raggiungere un minimo di 18 dollari lunedì. Sebbene sia possibile un dump in tutto il mercato e i prezzi potrebbero ridursi ulteriormente, è probabile che l’impatto avrà conseguenze che si manifesteranno lentamente nel tempo.

Gli analisti affermano che FTX in realtà non liquiderà tutti i milioni di SOL detenuti, che infatti sono vincolati e bloccati. Il periodo di maturazione dura fino al 2028, suggerendo che la pressione di vendite durerà più a lungo e SOL potrebbe avere difficoltà a riconquistare i massimi del ciclo rialzista di 260 dollari. Il prezzo attuale di Solana è in calo del 93% rispetto al picco del mercato rialzista.

Cos’è Shiba Memu?

Shiba Memu è un nuovo progetto di crypto meme che integra intelligenza artificiale e blockchain per creare un sistema di marketing completamente autosufficiente. Gli investitori entusiasti delle criptovalute e dell’intelligenza artificiale hanno mostrato un notevole interesse per il progetto, evidenziato dall’esplosiva prevendita che ha portato gli investitori a raccogliere milioni di token SHMU nativi.

La dashboard di marketing interattiva basata sull’intelligenza artificiale del progetto è in fase di sviluppo e sarà operativa nel primo trimestre del 2024. Lo strumento è progettato per portare Shiba Memu al livello successivo di adozione tramite un sistema di marketing 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che incorpora elaborazione del linguaggio naturale, analisi predittiva e sentiment. analisi.

Perché comprare Shiba Memu oggi?

Essendo il cuore pulsante dell’ecosistema Shiba Memu, la dashboard vedrà anche gli investitori fornire feedback e suggerimenti per avere la possibilità di guadagnare SHMU. Il token consente anche lo staking, il che aumenta il potenziale che gli investitori vedono nell’acquisto di questa meme coin oggi.

Queste e altre caratteristiche catturate nel white paper hanno portato gli investitori a pubblicizzare Shiba Memu come uno dei pochi token da tenere d’occhio quest’anno. Il potenziale di detronizzare titoli come Dogecoin e Shiba Inu è già motivo di grande interesse, anche se il sentiment spinge il prezzo di SHMU a 0,026650 dollari.

Se la forte narrativa dell’IA si sposa con la prevista ondata di criptovalute, un debutto esplosivo sul mercato simile a quello visto per Shiba Inu, Pepe e altre monete meme potrebbe essere sulle carte per Shiba Memu. I primi investitori potrebbero guardare a livelli compresi tra 0,5 e 1 dollaro nel prossimo ciclo rialzista.

