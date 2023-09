Previsioni sul prezzo del greggio Brent: maggiore rialzo con la formazione della croce d’oro

Il prezzo del petrolio greggio Brent ha continuato a salire questa settimana poiché sono rimaste preoccupazioni sull’offerta. È salito a un massimo di 91,37 dollari, il livello più alto da novembre dello scorso anno. È aumentato di oltre il 29% rispetto al livello più basso di giugno.

Domanda e dinamica dell’offerta di petrolio

Anche il West Texas Intermediate (WTI) è entrato in un mercato rialzista, balzando al suo punto più alto da novembre. Martedì veniva scambiato a $ 87,5.

Le ragioni dell’attuale rialzo dei prezzi del greggio sono ben note. I dati più recenti hanno mostrato che la domanda di petrolio è balzata a livelli record anche se molte persone hanno abbracciato le auto elettriche. Secondo l’EIA, il mondo consuma ormai più di 100 milioni di barili ogni giorno.

Allo stesso tempo, ci sono preoccupazioni per le forniture. Il cartello OPEC+ ha deciso di continuare a ridurre le forniture giornaliere ancora per qualche mese. Pertanto, il mondo deve bilanciare la forte domanda e la scarsità dell’offerta.

Non esiste una via d’uscita facile. Per prima cosa, gli Stati Uniti non hanno una capacità significativa di aumento del petrolio poiché molti produttori stanno moderando le loro forniture. Le aziende americane si stanno concentrando principalmente sui rendimenti per gli azionisti invece che sugli investimenti.

Pertanto, gli analisti hanno iniziato a migliorare le loro previsioni sui prezzi del petrolio greggio. Gli analisti di Goldman Sachs ritengono che il petrolio potrebbe balzare a 107 dollari. Altri analisti di banche come JP Morgan, Citigroup e Morgan Stanley si sono mostrati ottimisti riguardo ai prezzi del petrolio.

Analisi tecnica del prezzo del greggio Brent

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo del petrolio greggio Brent ha avuto un forte trend rialzista nelle ultime settimane. Questo rally è iniziato quando il prezzo ha toccato un forte minimo a 71,73 dollari da marzo.

Il Brent ha recentemente superato l’importante livello di resistenza a 87,57 dollari, le oscillazioni più alte del 10 agosto e del 13 aprile. Ancora più importante, il Brent ha formato un modello a croce d’oro, che si verifica quando le medie mobili a 200 e 50 giorni si incrociano.

Il Brent ha anche formato quello che sembra un modello testa e spalle invertito. Questo modello è anche un segnale rialzista. Il Relative Strength Index (RSI) si è spostato al livello di ipercomprato.

Pertanto, le prospettive per il petrolio greggio sono rialziste, con il livello iniziale da tenere d’occhio pari a 100 dollari. Questo prezzo è anche l’oscillazione più alta di novembre. Lo stop loss di questo trade sarà a 87$.

