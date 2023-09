Citi annuncia la più grande riorganizzazione dopo la crisi finanziaria globale

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Citigroup Inc (NYSE: C) è al centro dell’attenzione questa mattina dopo aver annunciato un’organizzazione aziendale che si prevede migliorerà la responsabilità e accelererà il processo decisionale.

Citi si divide in cinque linee di business

La banca d’investimento multinazionale sarà ora composta da cinque divisioni principali rispetto alle due finora esistenti. Jane Fraser – l’amministratore delegato di Citigroup ha dichiarato in un comunicato stampa oggi:

Sono determinato a far sì che la nostra banca sfrutterà il nostro pieno potenziale e stiamo prendendo decisioni coraggiose per rispettare i nostri impegni nei confronti di tutti i nostri stakeholder.

Citigroup ha confermato che la ristrutturazione, definita la più grande dai tempi della crisi finanziaria globale, taglierà posti di lavoro ma non ha rivelato esattamente quanti per ora. Alla fine di giugno la banca contava 240.000 dipendenti, in crescita del 4,0% rispetto allo scorso anno.

Le sue azioni hanno ampiamente sottoperformato le loro controparti negli ultimi mesi e ora sono in ribasso del 20% rispetto al massimo da inizio anno.

Tutte le divisioni riporteranno al CEO Jane Fraser

Citigroup ha anche iniziato a cercare un nuovo capo per guidare la sua banca aziendale e di investimento, una delle cinque divisioni annunciate mercoledì. Secondo il CEO Jane Fraser:

Questi cambiamenti eliminano le complessità inutili all’interno della banca… il tutto con l’obiettivo di raggiungere i nostri obiettivi a medio termine e la nostra trasformazione.

Tutte e cinque le divisioni riferiranno direttamente a lei, aggiunge il comunicato stampa.

Le notizie sul mercato azionario arrivano circa un mese prima della pubblicazione dei risultati finanziari di Citi per il terzo trimestre. Il consenso è che guadagnerà 1,3 dollari per azione contro 1,5 dollari per azione di un anno fa.

