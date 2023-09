Un metaverso solitario mentre Sandbox, Decentral e gli utenti attivi diminuiscono

Il metaverso, uno dei pilastri dell’industria blockchain, ha perso terreno negli ultimi mesi mentre l’inverno delle criptovalute continua. La maggior parte delle piattaforme di punta del metaverso hanno visto i propri utenti e i propri token crollare a doppia cifra. Allo stesso modo, aziende come Meta Platforms che scommettevano sul settore hanno ridotto le loro ambizioni.

Gli utenti Sandbox e Decentraland cadono

Copy link to section

Decentraland e The Sandbox sono i due maggiori attori nel settore del metaverso. Il token SAND di Sandbox ha una capitalizzazione di mercato di oltre 599 milioni di dollari, mentre il MANA di Decentraland ha un valore di 536 milioni di dollari. Il token AXS di Axie Infinity ha una capitalizzazione di mercato di 599 milioni di dollari. Al loro apice, questi token avevano tutti un valore di miliardi di dollari.

I dati pubblicati da DappRadar mostrano che il numero di persone che utilizzano queste piattaforme è diminuito drasticamente. Ad esempio, Decentraland ha registrato solo 3,86.000 portafogli attivi unici (UAW) negli ultimi 30 giorni, con un aumento del 108% rispetto al mese precedente. Il numero di transazioni nella rete è aumentato del 63% a 72,80k, mentre il saldo dei suoi contratti intelligenti è sceso a 15 milioni di dollari.

L’attività in The Sandbox era molto peggiore. L’UAW è sceso del 26% a 3,29mila, mentre il numero di transazioni nel contratto intelligente è sceso del 15% a 2,79mila. Anche il saldo dei suoi contratti intelligenti è sceso a 22,9 milioni di dollari.

Save

Pertanto, ci si aspetterebbe che l’attività nelle piattaforme valutate oltre $ 500 milioni sia superiore a quella.

Nel frattempo, le tendenze NFT in Decentraland e The Sandbox non sono state incoraggianti. Come mostrato di seguito, il prezzo minimo di queste vendite ha una tendenza al ribasso dopo aver raggiunto il picco all’inizio di quest’anno. Il prezzo minimo è definito come il prezzo più basso di un NFT in un dato momento. Pertanto, un prezzo più basso è un segnale che la domanda è un po’ limitata.

Save

I prezzi di MANA e SAND sono crollati

Copy link to section

Una probabile ragione per cui l’attività in The Sandbox e Decentraland è diminuita è che i loro token nativi si sono bloccati. Giovedì MANA veniva scambiato a 0,28 dollari, il 95% al di sotto del suo massimo storico.

Allo stesso modo, il token SAND è stato scambiato al minimo storico di 0,28 dollari, l’80% al di sotto del suo massimo storico. Pertanto, la maggior parte delle persone che hanno acquistato NFT in questi ecosistemi o hanno vinto premi hanno visto i propri valori crollare.

Nella maggior parte dei periodi, le applicazioni blockchain funzionano bene quando le criptovalute sono in aumento e viceversa. Ad esempio, il prezzo minimo degli NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) è diminuito con l’indebolimento di Ethereum. Allo stesso modo, il TVL DeFi di tutte le piattaforme è diminuito quando i prezzi delle criptovalute sono diminuiti.

Save

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.