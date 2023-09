Cari fan dell’ETF SCHD: acquistate anche azioni DGRO e VIG

Lo Schwab US Dividend Equity (SCHD) è uno degli ETF focalizzati sui dividendi più popolari tra i fondi a reddito e a dividendo. Il fondo è amato per il suo track record di 11 anni di crescita dei dividendi. Ha anche un rendimento da dividendi del 3,53%, che è superiore a quello di altri fondi popolari come SPDR S&P 500 (SPY) e Invesco QQQ ETF.

SCHD è un ottimo ETF

Come ho scritto prima, Schwab US Dividend Equity è un ottimo fondo, composto da alcune delle più grandi società blue-chip degli Stati Uniti. Le più grandi aziende del fondo sono Amgen, Cisco, AbbVie, Broadcom, Home Depot e Chevron. Altre aziende nel fondo sono Pepsico, Merck e Coca-Cola.

Tutte queste sono aziende di alta qualità che hanno una lunga esperienza nell’aumento dei pagamenti agli investitori. Ancora più importante, a differenza di SPY, che è orientato al settore tecnologico, SCHD è più ampio. I settori industriale, sanitario, finanziario, di consumo di base e informatico costituiscono oltre il 10% del portafoglio.

La sfida più grande per Schwab US Dividend Equity è che non ha grandi società in crescita. Pertanto, negli ultimi anni il fondo ha mancato alcuni dei temi più importanti del mercato. Ad esempio, come Warren Buffett, ha mancato tendenze chiave come i veicoli elettrici (Tesla), lo streaming (Netflix), l’intelligenza artificiale (Nvidia) e il cloud computing (Microsoft).

Un’altra sfida è che non ha investito in alcune delle società chiave che forniscono la maggior parte dei rendimenti. Ad esempio, non è presente in partnership energetiche come Enterprise Product Partners (EPD) ed Energy Transfer (ET). L’energia rappresenta solo l’8% del fondo. Inoltre, non ha investimenti in REIT.

Anche DGRO e VIG sono ottimi fondi

ETF SCHD vs DGRO vs VIG

Credo che gli investitori SCHD dovrebbero anche considerare di diversificare i propri portafogli con ETF di crescita di qualità. iShares Core Dividend Growth (DGRO) e Vanguard Dividend Appreciation Index Fund (VIG) sono alcune delle migliori alternative.

I due sono fondi altamente liquidi con oltre 23 miliardi di dollari e 66 miliardi di dollari rispettivamente. Inoltre, sono fondi economici con un rapporto di spesa rispettivamente dello 0,06% e dello 0,08%.

Il fatto più importante di questi due fondi è che, come SCHD, hanno investito in società di qualità che hanno una storia di crescita dei dividendi. Le principali aziende della DGRO sono Microsoft, ExxonMobil, Johnson & Johnson e Apple.

VIG è maggiormente ponderato verso le società tecnologiche, che rappresentano il 22% del fondo. Le sue aziende più grandi sono Microsoft, Apple, Exxon, UnitedHealth e Visa. Pertanto, investire in SCHD, VIG e DGRO fornirà al tuo fondo un equilibrio tra crescita, valore e reddito.

Oltre a questi fondi, consiglio anche di destinare alcuni fondi ad altri ETF con call coperte. Precisamente, mi piace avere sia JPMorgan Equity Premium (JEPI) che JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income (JEPQ).

