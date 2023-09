Filecoin FVM DeFi TVL sale a livelli record mentre il prezzo di FIL rimbalza

L’ecosistema Filecoin sta andando bene, anche se l’inverno crittografico continua. I dati più recenti mostrano che gli afflussi di Filecoin Virtual Machine (FVM) hanno raggiunto livelli record negli ultimi mesi.

I dati di DeFi Llama mostrano che il valore totale bloccato (TVL) nell’ecosistema è salito a oltre 82 milioni di dollari. In termini di FIL, i dati mostrano che il TVL è balzato a oltre 24 milioni di FIL negli ultimi mesi.

Il più grande attore in FVM è GLIF Pools Infinity, il cui TVL è balzato a oltre 27,5 milioni di dollari. Altri grandi attori nell’ecosistema sono STFIL, THemis Pro, MineFi, SFT Protocol e Filet Finance. Otto delle piattaforme FVM hanno un TVL di oltre 1 milione di dollari.

In numeri, oltre 2.600 possessori di token hanno depositato in GLIF e oltre 2 milioni hanno depositato in stFil. Tutta questa crescita ha contribuito a far diventare Filecoin Virtual Machine il 32° player più grande nel settore DeFi. È più grande di piattaforme come Near, Waves, EOS, Tezos, Hedera Hashgraph e Aptos.

Per cominciare, Filecoin è uno dei maggiori disgregatori nel settore blockchain. La rete utilizza una strategia decentralizzata per rivoluzionare il settore dell’archiviazione di file. Chiunque abbia un computer può fornire spazio di archiviazione e guadagnare denaro.

Filecoin ha ampliato le sue capacità negli ultimi mesi. Ad esempio, Filecoin Virtual Machine è una piattaforma che consente agli sviluppatori di creare applicazioni decentralizzate (dApp) di qualità che sfruttano le sue funzionalità di archiviazione.

Inoltre, gli sviluppatori hanno lanciato anche Filecoin Web Services (FWS), una suite di prodotti che aiuta gli sviluppatori a creare applicazioni. Alcuni di questi prodotti sono contenitori e Kubernetes. L’obiettivo è consentire a Filecoin di diventare una valida alternativa ad AWS e Microsoft Azure.

Tuttavia, nonostante questi risultati, il prezzo di Filecoin è rimasto sotto pressione. FIL è stato scambiato a 3,37 dollari, oltre il 64% rispetto al livello più alto di quest’anno.

