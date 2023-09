Memeinator, un’ambiziosa prevendita con un ROI del 132%, sta diventando il meme più redditizio

Le criptovalute meme sono una forza con cui fare i conti. Anche con un mercato ribassista prolungato, le dimensioni del mercato hanno raggiunto il massimo degli ultimi due anni nel 2023. Al 23 agosto, lo scambio cumulativo di meme ha raggiunto l’incredibile cifra di 36 miliardi di dollari. Indovina un po? Questo è un salto rispetto a un mercato che valeva quasi 0$ nel 2020. E se la tua ipotesi è simile alla mia, il mercato dei token meme diventerà ancora più redditizio. Memeinator (MMTR) entra in questo mercato con questa convinzione di mercato. Ma a differenza dei suoi predecessori, Memeinator è futuristico, avendo viaggiato indietro nel tempo dal 2077. In quanto tale, capisce di cosa hanno bisogno i meme per sopravvivere quando il mercato separa i fagioli dalla pula. Abbiamo trattato questi dettagli 7 giorni prima dell’apertura della prevendita e abbiamo decifrato il motivo per cui la lista d’attesa sta crescendo.

Cos’è Memeinator?

Il 27 settembre, il mondo potrebbe accogliere con favore un progetto cripto idealistico e all’avanguardia guidato dall’intelligenza artificiale. Il token Memeinator (MMTR) debutterà sul mercato e affronterà i rivali che hanno dormito per troppo tempo.

Memeinator è un token che cerca di cavalcare la mania dei meme e dell’IA e diventare un concorrente sgradito ai suoi deboli rivali. Come abbiamo visto in passato, alcuni meme sono esplosi in un giorno, ma non riescono a sostenere lo slancio. Memeinator utilizza l’intelligenza artificiale per affrontare rivali che non sono all’altezza delle aspettative o che non offrono una prospettiva futura.

Sotto lo slogan, “La sopravvivenza del tuo meme non dipende da te. Dipende da me”, è giunto il momento di Memeinator. Il progetto investirà molto nel branding, consentendogli di diventare un tema caldo nelle conversazioni online. Questo è un passo serio per mantenere la promessa del meme e diventare virale e potente.

Qual è la proposta di valore di Memeinator?

Con oltre 1.000 iscrizioni nei primi 20 minuti dalla pubblicazione del sito, Memeinator ha conquistato il cuore di molti. Questa è solo un’istantanea di cosa aspettarsi durante la prevendita in 29 passaggi e dopo il lancio del token. Guardando il whitepaper del progetto, c’è molto da aspettarsi dal progetto AI.

Memeinator non è del tutto ostile, come questo scritto potrebbe suggerire. Il livello AI può inserire nuovi token meme di qualità nel gioco. In questo modo, il progetto ha una reale utilità nel mostrare al mondo cosa significano i meme di qualità.

Memeinator sfrutterà inoltre la tecnologia esistente e all’avanguardia a beneficio della sua comunità. Utilizzerà l’API di Twitter e OpenAI per raggiungere i suoi obiettivi e creare utilità attorno ai prodotti esistenti.

Inoltre, un gioco Memeinator dopo la prevendita ravviverà quello che potrebbe essere un progetto meme davvero annientante. Il gioco epico sarà caratterizzato da battaglie caotiche in cui i giocatori affronteranno i meme nemici in una serie di combattimenti. Il gioco non solo espande l’utilità del progetto, ma potrebbe far crescere la base di utenti e sbloccare il valore MMTR.

Quanto è interessante l’investimento in Memeinator?

Quando pensi alle meme coin, vengono sempre in mente alcuni nomi di rilievo. Puoi pensare a Dogecoin, che è iniziato come uno scherzo ma ora è tra le prime 10 criptovalute. Oppure la crescita di oltre il 10.000% di $PEPE che ha avuto conseguenze su tutto il settore dei meme.

Ciò che Dogecoin e PEPE vogliono dire è che lo spazio dei meme ha una grande opportunità. Seguendo i suoi predecessori e potenziandolo dal punto di vista dell’intelligenza artificiale, Memeinator potrebbe essere un’occasione da non perdere. Un elenco di un token così potente potrebbe rendere miliardari dall’oggi al domani e renderlo un nome meme familiare. Infatti, il team di Memeinator punta ad una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari e alla quotazione sulle principali borse.

Per chi volesse investire da subito, è bene tenere a mente che un prezzo iniziale 0,01$ è un affare per un token che avrà un valore di 0,0485$ alla fine della prevendita. Ciò significa che l’investimento sarà aumentato di un bel 132% anche prima del suo debutto sugli echange.

