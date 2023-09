Il caso di Bitcoin (BTC) nonostante il crollo del 61% circa

Il prezzo del Bitcoin (BTC) ha attraversato un periodo difficile negli ultimi due anni. Dopo aver raggiunto il picco di quasi 68.000 dollari nel 2022, Bitcoin è crollato del 61% circa fino agli attuali 26.000 dollari. Altre criptovalute come Avalanche, Solana e Algorand hanno registrato risultati peggiori. Tuttavia, si può ancora sostenere la necessità di investire in Bitcoin nel 2023.

Bitcoin ha dovuto affrontare venti contrari

Il prezzo del Bitcoin è stato un cattivo investimento per le persone che lo hanno acquistato al suo livello più alto. Tuttavia, è stata una grande risorsa per le persone che hanno investito in esso sin dal suo inizio nel 2009. Bitcoin è aumentato di oltre l’8.000% da dicembre 2014, mentre l’S&P 500 e l’oro sono aumentati rispettivamente del 108% circa e del 65% circa.

Bitcoin ha dovuto affrontare numerose difficoltà nel corso degli anni. Innanzitutto c’è stato il noto crollo di Mt.Gox, l’allora principale scambio di criptovalute . È sopravvissuto anche ad altri noti crolli come FTX, Terra, Celsius, Voyager Digital e Three Arrows Capital.

In secondo luogo, Bitcoin ha dovuto affrontare anche sfide normative. La Cina ha vietato Bitcoin e altre criptovalute. Negli Stati Uniti, anche la Securities and Exchange Commission (SEC) ha intentato numerose cause legali sfidando i principali attori del settore.

Più recentemente, l’agenzia ha intentato causa contro Binance e Coinbase. Ha anche resistito ai tentativi di rendere Bitcoin mainstream accettando ETF spot. Tali fondi porterebbero a maggiori investimenti da parte dei grandi investitori istituzionali.

In terzo luogo, e soprattutto, Bitcoin sta affrontando la sfida dei tassi di interesse elevati. La Federal Reserve ha già apportato numerosi rialzi dei tassi, spingendoli al livello più alto degli ultimi due decenni.

Il caso del Bitcoin

Nonostante le recenti sfide, c’è ancora motivo di investire in Bitcoin per gli investitori a lungo termine.

Innanzitutto, i detentori di Bitcoin a lungo termine sono ancora ottimisti riguardo alla moneta. I dati on-chain mostrano che questi detentori possiedono oltre 14,6 milioni di Bitcoin, che rappresentano oltre il 75% dell’offerta. Ciò significa che la maggior parte delle recenti fluttuazioni sono state causate da azionisti di minoranza.

The percentage of Bitcoin's supply held by long-term holders is quietly about to break its all-time high of 76% pic.twitter.com/p9lIhXc3CA — Will Clemente (@WClementeIII) September 18, 2023

In secondo luogo, Bitcoin ha già superato tante tempeste negli ultimi dieci anni, anche senza grandi investitori istituzionali. Come accennato, è sopravvissuto a crolli come Mt.Gox, FTX e Terra. Ha prosperato anche durante la pandemia di Covid-19, il più grande evento del cigno nero dei tempi moderni.

In terzo luogo, e cosa più importante, Bitcoin sembra andare bene nel contesto di tassi di interesse elevati in cui ci troviamo. I tassi sono già balzati da zero, dove sono stati per oltre un decennio, al 5,5%. E la Federal Reserve ritiene che raggiungeranno il picco al 5,75%.

https://www.youtube.com/watch?v=RSWwWICgt5E

I tassi non erano così alti da più di 20 anni. Di conseguenza, i rendimenti dei fondi del mercato monetario sono saliti quasi al 6%, rendendo la liquidità piuttosto attraente. Nonostante ciò, Bitcoin è già balzato dal minimo dello scorso anno di 15.000 dollari a oltre 26.000 dollari.

Ma soprattutto, il Bitcoin ha ancora un valore di oltre 565 miliardi di dollari. Se fosse una società, la capitalizzazione di mercato di Bitcoin la classificherebbe come la decima azienda più grande al mondo. Sarebbe più grande di Eli Lilly, Visa, UnitedHealth, Exxon e TSMC.

Per essere chiari, Bitcoin è ancora un investimento rischioso, come abbiamo visto con la sua volatilità storica. Tuttavia, BTC ha superato le aspettative di molte persone negli ultimi dieci anni. E, cosa più importante, Bitcoin deve ancora crollare a zero come molti noti investitori come Charlie Munger e Warren Buffett avevano previsto alcuni anni fa.

