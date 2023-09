Polygon cancella i guadagni di metà settembre dopo che la balena ha spostato 10,78 milioni di token MATIC su Binance

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Polygon (MATIC) ha mostrato un andamento ribassista per gran parte del 2023 poiché l’ampio mercato delle criptovalute ha subito un prolungato ribasso. La Securities & Exchange Commission degli Stati Uniti ha ulteriormente intaccato l’altcoin dopo averlo etichettato come titolo, costringendo piattaforme come Robinhood a rimuovere MATIC insieme alle alt Solana e Cardano.

Polygon cancella i guadagni di metà settembre

La posizione al ribasso di Polygon l’ha vista perdere i guadagni di metà settembre, emersi in un contesto di sentimenti migliorati dopo che gli sviluppatori hanno proposto di migrare a Polygon 2.0. Inoltre, le proposte includevano la sostituzione di MATIC con un token POL per lo staking e i pagamenti del gas nell’ecosistema.

Secondo invezz.com news, l’architettura Polygon 2.0 ha dato il via al viaggio della criptovaluta come risorsa preziosa in quanto introduce liquidità unificata e scalabilità illimitata.

Tuttavia, l’asset ha cancellato i guadagni maturati durante questo clamore. Nel frattempo, Lookonchain ritiene che una balena che ha spostato 10,78 milioni di token (del valore di circa 5,5 milioni di dollari ai prezzi correnti) per scambiare Binance abbia amplificato la posizione ribassista di MATIC.

Tale trasferimento è avvenuto nelle ultime 26 ore, innescando un calo del 3% nel prezzo del token.

I mercati percepiscono il movimento dei token in borsa come un piano di vendita e, considerando gli attuali cali dei prezzi, i detentori potrebbero chiudere le posizioni per sfuggire a ulteriori perdite. Il sito di analisi dei dati Santiment mostra che gli indirizzi attivi giornalieri di Polygon sono aumentati del 35% dal 24 settembre.

Inoltre, le balene che detengono oltre 100.000 token MATIC hanno effettuato sempre più transazioni in questo arco di tempo. Tali indicazioni mostrano che il prezzo di MATIC potrebbe assistere ad un aumento della volatilità nei prossimi giorni.

Al momento della stesura di questo articolo, il prezzo di Polygon si attestava a 0,5054$, evidenziando continui ribassi se rimane al di sotto di una linea di tendenza al ribasso. Il crollo del Relative Strength Index corrisponde alla tendenza al ribasso dell’asset. Inoltre, l’Awesome Oscillator lampeggiava con barre rosse dell’istogramma, indicando la dominanza dell’orso.

Mentre il valore di mercato di Polygon diminuisce, gli appassionati dovrebbero osservare gli sviluppi generali del mercato con l’avvicinarsi di “Uptober” 2023. I mercati rialzisti vedranno MATIC tenere d’occhio la fascia di prezzo $ 0,73 – $ 0,81.

