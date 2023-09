Lo sblocco del token Sui Blockchain si avvicina mentre il protocollo Navi TVL vola

Sui Blockchain, l’alternativa a Ethereum lanciata in pompa magna qualche mese fa, fatica a guadagnare terreno e diluisce continuamente i suoi possessori di token. La prossima diluizione della rete avverrà venerdì quando sbloccherà un’altra enorme tranche di 1 milione di token SUI per un valore di oltre $ 465.000.

Secondo TokenUnlocks, Sui ha sbloccato oltre 38,6 milioni di token negli ultimi 12 mesi, pari al 4,8% dell’offerta totale. Quel che è peggio, solo l’8% di tutti i token SUI è stato sbloccato da quando la rete è stata lanciata nel 2022.

Attualmente ci sono oltre 3,83 miliardi di token SUI ancora bloccati. Secondo il programma di maturazione, questi sblocchi avverranno fino al 2030. Ciò significa che i possessori di token Sui esistenti possono aspettarsi una sostanziale diluizione nei prossimi anni.

Gli sblocchi dei token sono altamente diluitivi poiché aggiungono più token in circolazione. Sono spesso paragonati a quando le aziende vendono più azioni nel tentativo di raccogliere liquidità. La maggior parte dei token mitiga l’impatto degli sblocchi regolari incorporando il meccanismo di masterizzazione. La masterizzazione è un processo in cui i token vengono archiviati in un deposito inaccessibile.

Nel frattempo, anche Sui non ha guadagnato molta popolarità tra gli sviluppatori, anche dopo che la sua società madre ha raccolto oltre 300 milioni di dollari nel 2022. Ha anche siglato un importante accordo di marketing conRed Bull Oracle Racing. I dati di DeFi Llama mostrano che ora ci sono solo 18 progetti DeFi nell’ecosistema. Insieme, queste applicazioni DeFi hanno un valore totale bloccato (TVL) di oltre 49 milioni di dollari.

Le più grandi dApp DeFi nell’ecosistema di Sui sono NAVI Protocol, Cetus, OmniBTC, KriyaDEX e Scallop Lend. Nelle ultime settimane, il TVL di queste dApp è aumentato di due cifre, il che è positivo. Il TVL del protocollo NAVI è aumentato di oltre il 267% negli ultimi 30 giorni.

La sfida per Sui è come guadagnare terreno tra gli sviluppatori in un settore altamente competitivo. È in competizione con altre reti di livello 1 come Hedera Hashgraph, Ethereum e Tron. Sta anche combattendo con altre reti di livello 2 come Arbitrum, Optimism, Base e Polygon. Tutti questi fattori spiegano perché il prezzo del token SUI è crollato di oltre il 60% rispetto al suo picco.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.