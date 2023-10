Memeinator raccoglie 528.000$ in prevendita. È un investimento 10x nel 2023?

Le criptovalute meme stanno spuntando come funghi a destra e a manca. Ma quante hanno le qualità giuste per avere successo e dominare? Memeinator (MMTR), una nuova meme coin, promette di separare la pula dal grano. Il progetto utilizzerà l’intelligenza artificiale per distruggere i meme deboli, consentendo solo a quelli potenti di dominare. La community è in sintonia con la promessa. Entro pochi giorni dal lancio della prevendita il 27 settembre, Memeinator ha raccolto oltre 528.000$. Gli investitori possono comprare il token al prezzo di 0,0112$ sul sito web del progetto.

Cos’è Memeinator?

Memeinator è una cripto moneta che cerca di cavalcare la mania dei meme per diventare virale ed essere ampiamente accettata. Il progetto investe molto nel branding per creare un hype social e diventare potente.

L’ovvia caratteristica innovativa di Memeinator è la sua applicazione AI. Vanta lo slogan: “La sopravvivenza del tuo meme non dipende da te. Dipende da me.” L’obiettivo è utilizzare l’intelligenza artificiale per distruggere i rivali deboli che non hanno futuro nel mondo dei meme. L’intelligenza artificiale scansiona il web per identificare i meme deboli. Intraprendendo una battaglia brutale contro i meme patetici, Memeinator cerca il dominio.

Anche Memeinator vuole diventare sostenibile, a differenza dei suoi rivali meme. Utilizza le API di Twitter e la tecnologia OpenAI per raggiungere i suoi obiettivi. Sfruttare queste tecnologie esistenti consente a Memeinator di crescere man mano che l’uso dell’intelligenza artificiale si diffonde.

Memeinator è un investimento 10x nel 2023?

Memeinator è appena agli inizi e potrebbe essere difficile prevedere il potenziale che racchiude. Tuttavia, il lancio di prodotti innovativi e un potente marketing potrebbero consentirgli di raggiungere vette ammirevoli.

Dal white paper del progetto, Memeinator cerca di lanciarsi sui principali exchange. Tuttavia, prima di essere quotato in borsa, il progetto cercherà di raccogliere un vasto pubblico per sostenerlo. In effetti, Memeinator prende di mira un seguito mondiale di meme killer che la pensano allo stesso modo. La community della resistenza si riunirà attraverso piattaforme social come Telegram, Discord, Twitter, ecc.

Con un numero sufficientemente elevato di investitori che sostengono Memeinator, una possibile domanda potrebbe far lievitare il prezzo. Il sostegno evita la probabilità che il progetto fallisca dopo il lancio. Ciò consentirà anche di scoprire il prezzo del token prima che il pubblico più ampio si interessi ad esso.

Come trae il suo valore Memeinator?

Come altre criptovalute, Memeinator trarrà il suo valore da un maggiore utilizzo. Il modo per sbloccare la domanda è essere al centro delle chiacchiere online attraverso una potente strategia di marketing.

A parte le speculazioni, Memeinator svolge un’utilità in altre aree del Web 3.0. Dopo la prevendita, il team di Memeinator lancerà un gioco web 3.0. I giocatori del gioco Memeinator si impegneranno in combattimenti di meme nemici. L’idea è quella di basarsi sulla promessa di Memeinator di smantellare i suoi deboli rivali e aumentare la sua popolarità.

Il progetto lancerà anche NFT esclusivi per i suoi acquirenti in prevendita. Gli NFT dimostreranno i lavori creativi del team di progetto. Gli oggetti da collezione portano vantaggi e potenziali guadagni ai possessori. Il maggiore utilizzo nel mercato NFT potrebbe aumentare la popolarità e sbloccare più valore per Memeinator.

Al contrario, la community di Memeinator può dedicare alcuni token attraverso una funzione di staking da lanciare. Gli utenti otterranno token aggiuntivi a prezzi competitivi, aumentando i loro redditi passivi. Lo staking è anche un modo adeguato per preservare il valore del token Memeinator e renderlo sostenibile.

Dovresti comprare Memeinator questa settimana?

Memeinator ha già dato il via alla tanto attesa prevendita. L’aspetto entusiasmante dell’investimento di questa settimana è l’acquisizione di token a un prezzo interessante. Il prezzo aumenta in ogni fase della prevendita, il che significa che prima è meglio.

Al termine della prevendita, i primi sostenitori ottengono token di maggior valore. Ciò significa anche che, poiché il valore del MMTR viene sbloccato dopo la quotazione, i primi investitori hanno un vantaggio.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.