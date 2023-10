Prezzo Aptos: APT mostra debolezza in vista dello sblocco del cliff da 23,8 milioni di dollari

Il prezzo di Aptos è sceso di oltre il 5% nelle ultime 24 ore poiché molte criptovalute mostrano debolezza in linea con il mercato azionario più ampio. Il breakdown di oggi ha visto la coppia APT/USD continuare al di sotto della zona di supporto chiave a 5,00$ per la prima volta dall’11 settembre, quando era scesa ai minimi di 4,90$ sui principali scambi di criptovalute. Il prezzo di Aptos ha toccato il minimo di 4,88 dollari su Coinbase.

Uno dei principali eventi di notizie di Aptos in arrivo questa settimana è l’enorme sblocco del token APT previsto per il 12 ottobre. È uno scenario che potrebbe vedere la volatilità svolgere un ruolo nel prezzo dell’APT. Una prospettiva simile potrebbe essere osservata per altri token che dovranno affrontare sblocchi significativi nella settimana dal 9 al 16 ottobre, tra cui CYBER, FLOW, SWEAT, GLMR e 1INCH.

Prezzo Aptos: quale sarà il futuro di APT in mezzo all’enorme sblocco dei token?

Copy link to section

Anche se gli analisti crypto mantengono una prospettiva rialzista per Bitcoin e le criptovalute, le prospettive attuali per APT suggeriscono un’ulteriore debolezza dato il potenziale impatto degli eventi geopolitici sui mercati in generale. In questo caso, un calo per la moneta principale, Bitcoin, potrebbe segnalare nuovi movimenti al ribasso per gli altcoin.

Per APT, un possibile catalizzatore per la volatilità al ribasso potrebbe essere l’imminente sblocco dei token previsto per il 12 ottobre.

Come nel caso del menzionato calo ai minimi di $ 4,90 a settembre, la comunità di Aptos potrebbe vedere il prezzo di APT subire un’azione negativa quando milioni di APT verranno sbloccati sul mercato.

Secondo Token Unlocks, questa settimana verrà sbloccato un totale di 37,92 milioni di dollari in fornitura di token, con sette token programmati per quelli che secondo la piattaforma di insight tokenomics sono “sblocchi della scogliera”. Aptos rappresenterà più di 23 milioni di dollari dello sblocco di questa settimana.

Nello specifico, Aptos rilascerà 4,54 milioni di APT sul mercato, con lo sblocco che rappresenterà circa l’1,9% dell’offerta circolante della criptovaluta. È probabile che un rilascio così ampio di token provochi un aumento della pressione di vendita per APT.

Vale la pena notare che 3,21 milioni dei token sbloccati andranno alla comunità, mentre 1,33 milioni andranno alla fondazione. Date le dinamiche dell’ecosistema, la pressione di vendita più probabile potrebbe provenire dai detentori della comunità che potrebbero sfruttare l’allocazione per mirare ad accordi di presa di profitto.

Aptos price on the weekly chart. Source: TradingView

Un breakdown al di sotto dei minimi intraday di 4,95$ potrebbe consentire ai ribassisti di puntare al minimo da inizio anno di 3,40$. Le prospettive sono rafforzate dal fatto che il prezzo rimane all’interno di un macro trend al ribasso dal picco superiore a $ 20,30 nel gennaio 2023.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.