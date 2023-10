Bitcoin è passato a un mercato “rialzista” mentre la prevendita di Shiba Memu sottolinea la propensione al rischio

I prezzi delle criptovalute hanno subito oscillazioni per un po’, ma le cose potrebbero cambiare. Secondo la società di ricerca sugli investimenti ByteTree, Bitcoin sta entrando in un “mercato rialzista tranquillo”. Il report arriva quando Bitcoin si aggirava intorno ai 28.000 dollari in un clima di miglioramento. Altrove, gli investitori stanno accumulando Shiba Memu, con la prevendita che ha raccolto 3,65 milioni di dollari. Ciò dimostra un crescente appetito per le scommesse rischiose?

Bitcoin come rifugio sicuro alternativo alle obbligazioni

ByteTree ha assegnato a Bitcoin una prospettiva di mercato “rialzista” rispetto a un precedente rating “neutrale”. L’azienda afferma che guadagni sostenibili in Bitcoin e nelle criptovalute potrebbero verificarsi più avanti nel corso dell’anno. Secondo ByteTree, la fase correttiva di Bitcoin è già terminata, impostandolo per un trend rialzista. Ci sono diversi fattori chiave che hanno determinato questa previsione.

Fondamentalmente, Bitcoin sta beneficiando dell’aumento dei tassi di interesse. Ultimamente, il tasso di rendimento obbligazionario è aumentato, in linea con l’inasprimento della politica della Fed. I tassi elevati hanno portato a una bassa domanda di asset tradizionali come le azioni. In confronto, Bitcoin è aumentato anziché diminuire.

Il CIO di ByteTree, Charle Morris, afferma che la reazione di Bitcoin mostra scetticismo da parte degli investimenti obbligazionari. Qualora i tassi di interesse dovessero raggiungere il picco, questo potrebbe causare una disfatta delle obbligazioni e innescare un selloff. La proiezione ha causato un aumento dell’interesse di Bitcoin come rifugio sicuro alternativo alle obbligazioni.

Tecnicamente, Bitcoin si è mantenuto sopra i 25.000 dollari da marzo 2023, un livello di resistenza chiave tra maggio 2022 e marzo 2023. Morris ritiene che se Bitcoin manterrà questo livello, sarà preparato per un mercato rialzista. Nel frattempo, secondo l’analista, il leggero selloff di Bitcoin che lo ha visto scendere sotto i 28.000 dollari questa settimana potrebbe continuare. La svendita sarebbe di breve durata.

La prevendita di Shiba Memu sottolinea gli investimenti rischiosi

Shiba Memu, un gigante dei meme dell’auto-marketing, ha venduto molto in prevendita. Con oltre 3,65 milioni di dollari raccolti, la prevendita suggerisce che gli investitori non hanno finito con investimenti rischiosi.

Shiba Memu mira a rivoluzionare il panorama degli investimenti nei meme portando sostenibilità. Utilizzando l’intelligenza artificiale, Shiba Memu si commercializzerà sui forum social. Il concetto di self-marketing gli consente di generare clamore e chiacchiere online, un elemento chiave per la popolarità dei meme.

Gli analisti hanno lodato l’uso dell’intelligenza artificiale di Shiba Memu come punto di svolta. L’intelligenza artificiale sta trovando un utilizzo sempre maggiore e il mercato delle criptovalute non è stato lasciato indietro. Con analisi di mercato, apprendimento automatico e analisi del sentiment, Shiba Memu mira a essere potente. In quanto tale, può rivaleggiare con i suoi simili meme, accusati di mancanza di sostenibilità e valore di investimento.

Quanto è attraente Shiba Memu?

Shiba Memu potrebbe essere attraente per gli investitori che cercano un valore a lungo termine negli investimenti nei meme. Dalla storica azione dei prezzi delle criptovalute meme, i guadagni possono arrivare fino a 10x o 50x. Con l’entusiasmo suscitato da Shiba Memu, c’è l’aspettativa che tali margini possano essere raggiunti.

Le dinamiche sociali di Shiba Memu sono anche un valore aggiunto alle altre criptovalute meme. Il progetto presenta una dashboard AI all’avanguardia. La dashboard consente agli utenti di ottenere aggiornamenti in tempo reale ed essere informati sulle ultime tendenze del marketing. Gli utenti possono anche tenere conversazioni con l’intelligenza artificiale, porre domande e generare feedback. Le dinamiche sociali potrebbero aumentare il valore del sentimento di Shiba Memu e permettergli di parlare in città. Con ciò, il valore potrebbe salire alle stelle.

Cosa c’è di più? Una funzione di staking da lanciare andrà a beneficio della comunità di Shiba Memu. Oltre a guadagnare rendimento, i token puntati consentiranno agli utenti di contribuire al progetto Shiba Memu. Possono suggerire argomenti, siti Web e strumenti che possono aumentare la fattibilità e il marketing del progetto. Gli utenti vengono premiati per il loro feedback.

Perché comprare Shiba Memu durante la prevendita?

La prevendita di Shiba Memu è stata progettata per incentivare i primi investitori. La tokenomics consente a SHMU di salire ogni giorno alle 18:00 GMT. Al termine della prevendita, i primi investitori ottengono token con un valore superiore a quello acquistato. Se questa è l’occasione giusta, puoi acquistare il token tramite il sito web del progetto.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.