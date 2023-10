La Cina si è impegnata a portare la propria potenza di calcolo a 300 exaflop nei prossimi due o tre anni, hanno annunciato questa mattina i suoi principali ministeri.

La Cina vuole un aumento del 50% della potenza di calcolo

Copy link to section

Al momento, la seconda economia più grande a livello globale ha una capacità di calcolo pari a soli 197 exaflop. Quindi, in altre parole, Pechino sta lavorando per aumentare la propria potenza di calcolo di un enorme 50% entro il 2025.

La dichiarazione odierna arriva come conseguenza della sua corsa all’intelligenza artificiale in corso con gli Stati Uniti. Secondo Akshara Bassi – analista senior di Counterpoint:

La Cina ha scoperto che tradizionalmente ogni yuan investito in potenza di calcolo ha generato 3-4 yuan di produzione economica. Gli investimenti fanno eco ai suoi piani per incrementare la produzione attraverso l’integrazione dell’intelligenza artificiale.

Sempre lunedì, Google Cloud ha introdotto nuove funzionalità di ricerca basate sull’intelligenza artificiale che, a suo avviso, saranno particolarmente utili per gli operatori sanitari.

Come evidente, il 2023 è stato l’anno dell’intelligenza artificiale. È difficile passare anche un giorno quest’anno senza notizie sul fronte dell’intelligenza artificiale, quindi è concepibile che le promettenti piattaforme abilitate all’intelligenza artificiale lanciate di recente, come Memeinator, possano trarre vantaggio dal progresso.

In che modo Memeinator è un gioco basato sull’intelligenza artificiale?

Copy link to section

Sapevi che le meme coin non valevano nemmeno abbastanza per essere definite un “mercato” prima dell’inizio della pandemia? Poi, però, sono bastati solo due anni perché diventasse un “mercato” da 20 miliardi di dollari.

Questo è il tipo di crescita che il progetto Memeinator, lanciato di recente e basato su blockchain, mira a sfruttare. Ma non è così entusiasmante, vero? Quindi, si tratta di un’altra meme coin, un grosso problema, eh.

Ciò che è veramente interessante e unico in MMTR è che si basa sull’intelligenza artificiale per scansionare Internet alla ricerca di monete più deboli che può essenzialmente ingurgitare per diventare più grande e migliore (per così dire).

Il white paper, che è liberamente disponibile a tutti sul suo sito web, afferma che l’obiettivo finale di Memeinator è quello di distruggere le monete fraudolente che contribuiscono alla cattiva nomea del mercato delle meme coin, fino a quando non dominerà lo spazio in generale.

Se sei interessato a saperne di più su MMTR, puoi visitare il suo sito web qui.

MMTR è vicino a raggiungere il suo obiettivo di prevendita

Copy link to section

Comprensibilmente, non vorrai investire i tuoi soldi in una meme coin che non sia particolarmente entusiasmante in termini di domanda.

A tal fine, vale la pena ricordare che Memeinator ha già raccolto oltre 651.000$ in poche settimane. Il suo obiettivo è raccogliere circa 694.000$ durante la prevendita in corso. Quindi, state tranquilli, è sulla buona strada per raggiungere quell’obiettivo nei prossimi giorni.

Questo potrebbe anche essere un ottimo momento per investire in MMTR considerando che al momento della scrittura costa solo 0,0112$ e si prevede che la prevendita finirà con un aumento del 132%.

Una volta terminata la prevendita, Memeinator troverà casa su importanti scambi di criptovalute che tende a sbloccare la successiva rinuncia alla domanda che alla fine si traduce in genere in un ulteriore apprezzamento dei prezzi.

Per ulteriori informazioni su come investire in MMTR, puoi fare clic qui per visitare il sito web.

Memeinator (MMTR) potrebbe trarre vantaggio da un rally di Bitcoin

Copy link to section

Ricordiamo che Memeinator è essenzialmente un gioco di intelligenza artificiale – e quello dell’intelligenza artificiale è un mercato che Statista prevede crescerà fino a dieci volte entro la fine di questo decennio.

In poche parole, la continua attenzione all’intelligenza artificiale e la rapida crescita che si concretizza di conseguenza potrebbero rappresentare un significativo vantaggio per MMTR.

Sempre lunedì, un analista cripto conosciuto come “Checkmate” su X.com (precedentemente noto come Twitter) ha ribadito la sua visione rialzista su Bitcoin e ha scritto:

Bitcoin si trova ancora bene e in una zona di valore, scambiando al di sotto della base del costo di mercato reale (29.700$). Nel breve termine, chi lo sa, ma per gli investitori value, gli orsi si sbagliano su questi prezzi.

Ciò è significativo perché diverse criptovalute solitamente tendono ad aggrapparsi a Bitcoin. Se Bitcoin sale, loro lo seguono. Se affonda, crollano anche loro. Quindi, MMTR, considerando che è essenzialmente una criptovaluta, ci si può aspettare che guadagni forza man mano che Bitcoin inizia a riprendersi verso i suoi massimi storici, come molti credono che alla fine farà.

Maggiori dettagli su Memeinator sono disponibili sul sito qui.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.