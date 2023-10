Martedì PepsiCo Inc (NASDAQ:PEP) ha aperto in leggero ribasso, anche se ha riportato risultati migliori del mercato per il suo terzo trimestre fiscale.

PepsiCo ha anche pubblicato solide linee guida

L’azione dei prezzi è particolarmente interessante considerando che il colosso delle bevande ha emesso previsioni ottimistiche anche per il futuro.

PepsiCo prevede ora una crescita annualizzata del 13% nel suo EPS core a 7,54 dollari quest’anno. Ha inoltre ribadito la sua precedente previsione di un aumento del 10% dei ricavi organici nell’anno fiscale 2023. Su “ Squawk Box ” della CNBC, Hugh Johnston, direttore finanziario di PepsiCo, ha dichiarato oggi:

Penso che come azienda stiamo lavorando sempre meglio mentre reinvestiamo nel business. C’è molta buona innovazione in corso lì. In questo momento c’è davvero una buona forza su base ampia.

La multinazionale ha visto le vendite di bevande e alimenti aumentare dell’8,0% e del 9,0% a livello globale nel trimestre recentemente concluso. Il capo delle finanze ha anche affermato che la spesa in pubblicità e marketing sta dando buoni frutti.

Perché le azioni PepsiCo sono in difficoltà da mesi?

Martedì, PepsiCo ha anche migliorato le sue previsioni per l’anno fiscale 2024. Ora prevede una crescita vicina al 6,0% delle vendite organiche e un aumento percentuale ad una sola cifra degli utili rettificati per il prossimo anno.

Al momento, le azioni di PepsiCo sono scese del 18% rispetto al massimo da inizio anno. Secondo il direttore finanziario Johnston:

Penso che siano i tassi di interesse. In una certa misura, è la forza del dollaro. Ora che il tasso a 10 anni è compreso tra il 4,0% e il 5,0%, ci sono più investimenti alternativi. Ma non ottieni crescita con quelli che ottieni con noi.

Wall Street ha attualmente un rating di consenso “sovrappeso” sui titoli alimentari e delle bevande.

Cifre degne di nota nella pubblicazione degli utili del terzo trimestre di PepsiCo

Guadagnato 3,09 miliardi di dollari rispetto ai 2,70 miliardi di dollari dell’anno precedente

Anche gli utili per azione sono saliti da 1,95 a 2,24 dollari

L’EPS rettificato è stato pari a $ 2,25 come da comunicato stampa

Le vendite nette sono aumentate del 6,7% su base annua raggiungendo i 23,45 miliardi di dollari

Il consenso è stato di 2,15 dollari per azione su un fatturato di 23,41 miliardi di dollari

Il rapporto sugli utili arriva solo pochi giorni dopo che Walmart ha citato i farmaci dimagranti in quanto ha segnalato un calo delle vendite di alimenti e bevande ad alto contenuto calorico. Il capo finanziario di PepsiCo, Johnston, ha aggiunto:

Lo stiamo studiando da vicino, ma non lo vediamo affatto nei nostri numeri. Zero a questo punto. Penso che verrà adottato abbastanza lentamente e questo ci darà il tempo di evolvere il nostro portafoglio.

Infine, Hugh Johnston ha confermato che i consumatori di PepsiCo continuano a mantenere la loro resilienza sulla scia dell’aumento dei prezzi del petrolio.

