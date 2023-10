Previsioni sul prezzo delle azioni Tilray: TLRY potrebbe crollare presto del 25% circa

Il prezzo delle azioni Tilray (NASDAQ: TLRY) ha cancellato la maggior parte dei guadagni realizzati a settembre mentre crescevano le speranze di chiarezza normativa. Dopo essere salito a 3,40 dollari il 5 settembre, il titolo di cannabis è crollato del 41% circa e si trova ora al livello più basso dal 27 luglio.

Interesse a breve in forte aumento

Tilray Brands ha avuto una grave caduta in disgrazia. Il titolo è crollato dal suo massimo storico di $ 300 a ~ 2. Anche altri popolari titoli di cannabis come Curaleaf, Cresco Labs, Green Thumb Industries e Scotts Miracle-Gro sono crollati.

Tilray Brands fornisce il miglior esempio di come l’hype investing possa andare terribilmente storto per gli investitori. Abbiamo visto questa situazione anche nei titoli di veicoli elettrici come Mullen Automotive, Canoo e VinFast.

Allo stesso modo, molti titoli di energia pulita che hanno registrato un’impennata qualche anno fa, come Sunrun, Enphase Energy e First Solar, sono tutti tornati sulla terra. Credo che anche molti titoli AI pubblicizzati come C3.ai crolleranno nel lungo termine, come ho scritto qui .

Il prezzo delle azioni di Tilray Brands è crollato a causa della lenta crescita della società, della mancanza di grande chiarezza normativa negli Stati Uniti e delle perdite elevate. Mentre le sue entrate sono balzate a 627 milioni di dollari nell’ultimo anno fiscale, le sue perdite sono balzate a oltre 1,4 miliardi di dollari.

La serie di perdite è continuata nell’ultimo trimestre. I risultati hanno mostrato che i ricavi netti sono aumentati del 15% su base annua arrivando a 177 milioni di dollari. Per un’azienda in “crescita” in perdita, è sempre importante mostrare un tasso di crescita superiore a questo.

I margini lordi rettificati sono scesi al 28% mentre la perdita netta della società si è ridotta a 56 milioni di dollari. L’EBITDA rettificato è sceso a 11,4 milioni di dollari. Tilray spera di continuare a far crescere la propria quota di mercato in Canada e negli Stati Uniti.

Inoltre, il management spera di trasformare l’azienda in un attore leader nel settore degli alcolici. Recentemente hanno acquisito diversi marchi da AB InBev. Sta inoltre investendo nel business delle bevande artigianali.

La preoccupazione tra gli investitori è che Tilray avrà bisogno di raccogliere capitali aggiuntivi poiché la sua serie di perdite continua. Ha già aumentato le sue azioni da 460 milioni nel 2021 a oltre 730 milioni. Ciò spiega perché l’interesse a breve è balzato al livello più alto mai registrato.

Previsioni sul prezzo delle azioni Tilray

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni TLRY ha formato un pattern double-top a settembre. Nell’analisi tecnica, questo è uno dei modelli ribassisti più popolari. Ora si è spostato sotto la scollatura di questo modello a $ 2,24. Il titolo è inoltre crollato al di sotto della media mobile a 50 giorni, mentre il Relative Strength Index (RSI) si sta avvicinando al livello di ipervenduto.

Pertanto, le prospettive per il titolo sono ribassiste, con il livello successivo da tenere d’occhio a 1,50 dollari, ovvero circa il 25% al di sotto del livello attuale.