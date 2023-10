XRP attira l’attenzione mentre le balene scaricano 55 milioni di token

Ultimamente l’XRP di Ripple ha attirato l’attenzione nella comunità cripto, considerando i suoi infiniti sviluppi SEC. Tuttavia, l’ultima azione della balena dietro la moneta ha innescato varie speculazioni tra i giocatori di criptovaluta.

Whale Alert mostra che i possessori di balene hanno scaricato circa 55 milioni di XRP negli scambi Bitso e Bitstamp. Mentre gli appassionati valutano il motivo del movimento degli asset, XRP ha registrato un calo dei prezzi. L’altcoin è recentemente crollato a causa di questioni macro come il conflitto Israele-Hamas e il deterioramento del mercato globale.

Le balene scaricano XRP

Copy link to section

Secondo Whale Alert, i grandi portafogli hanno inviato notevoli quantità di XRP a due scambi di criptovaluta. Una transazione ha visto 31.200.000 XRP, per un valore di oltre 15 milioni di dollari, inviati a Bitstamp da un portafoglio sconosciuto.

Allo stesso tempo, un altro indirizzo sconosciuto ha trasferito XRP per un valore di oltre 11,5 milioni di dollari (23,7 milioni di monete) a Bitso.

Anche se le transazioni con le balene potrebbero essere normali nel mondo delle criptovalute, gli ultimi trasferimenti hanno sollevato preoccupazioni, considerando i cali dei prezzi di XRP negli ultimi sette giorni. Questi investitori, se intendono vendere, subiranno perdite.

Tuttavia, Bitstamp è tra le reti ODL di Ripple che utilizzano XRP per completare i trasferimenti di fondi. Pertanto, il portafoglio avrebbe potuto inviare i token per soddisfare i requisiti ODL su Bitstamp. ODL è una soluzione di pagamento globale di Ripple. Utilizza XRP come risorsa ponte.

Prospettive del prezzo XRP

Copy link to section

Al momento della stesura di questo articolo, XRP veniva scambiato a 0,4833$, in ribasso dello 0,42% nella giornata scorsa. Inoltre, il suo volume e la capitalizzazione di mercato sono crollati del 5,54% e dello 0,31% in quel lasso di tempo, rispettivamente a 712 milioni di dollari e 25,83 miliardi di dollari.

XRP 7-day Chart on Coinmarketcap

XRP ha mostrato un andamento ribassista nella scorsa settimana poiché i partecipanti al mercato hanno spostato l’attenzione sul conflitto in Medio Oriente.

Nel frattempo, gli appassionati di criptovaluta hanno discusso dell’ultimo movimento XRP da parte delle balene. Gli individui optano per le perdite per sfuggire a ulteriori cali dei prezzi o per soddisfare i requisiti ODL?

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.