Just in: Ferrari accetterà pagamenti in criptovalute per gli acquisti di auto

Il produttore di veicoli di lusso Ferrari si sta avventurando nel mondo delle criptovalute consentendo ai suoi clienti statunitensi di utilizzare monete digitali per completare gli acquisti. Il rapporto di Reuters rivela che gli individui possono utilizzare asset come Bitcoin, Ethereum e USD Coin per effettuare transazioni con l’azienda.

Inoltre, la Ferrari estenderà la nuova opzione di pagamento al mercato europeo a seguito della significativa domanda nella regione.

La Ferrari introduce i pagamenti in criptovaluta

La Ferrari, una rinomata casa automobilistica di lusso, è l’ultima azienda ad abbracciare le risorse digitali. Gli investitori in criptovaluta negli Stati Uniti possono utilizzare token come Bitcoin, Ethereum o la stablecoin USCD per acquistare veicoli di fascia alta dalla Ferrari.

Nel frattempo, la decisione fa seguito alle richieste dei dealer e dei mercati poiché la maggior parte delle persone si unisce allo spazio crittografico. Enrico Galliera, Direttore Marketing e Commerciale della Ferrari, ha dichiarato:

“Alcuni sono giovani investitori che hanno costruito le loro fortune attorno alle criptovalute… Altri sono investitori più tradizionali che vogliono diversificare i propri portafogli.”

