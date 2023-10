MOAT: questo fondo in stile Warren Buffett batte costantemente l’ETF SPY

Il prezzo delle azioni dell’ETF VanEck Morningstar Wide Moat (MOAT) è crollato negli ultimi mesi a causa del persistere delle preoccupazioni sul mercato. Venerdì le azioni del fondo sono scese ad un minimo di 75 dollari, inferiore al massimo da inizio anno di 84 dollari. Si aggira intorno al livello più basso da giugno.

ETF in stile Warren Buffett

Copy link to section

Venerdì ho scritto del Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ), un fondo composto da società di qualità che Warren Buffett adorerebbe. Il fondo si concentra su aziende con una lunga storia di crescita dei propri flussi di cassa liberi (FCF).

Il VanEck Morningstar Wide Moat è un altro ETF che credo che Warren Buffett apprezzerebbe. Innanzitutto, si concentra sulle aziende con un fossato nei loro settori. Buffett sostiene da tempo le aziende che hanno un ampio vantaggio competitivo rispetto ai loro pari.

L’ETF MOAT replica l’indice Morningstar Wide Moat Focus, che replica 51 società. Alcuni dei principali componenti sono aziende come Alphabet, Veeva Systems, Comcast, Gilead Sciences, ICE e Marketaxess Holdings.

Uno sguardo a tutte queste aziende mostra che hanno un enorme vantaggio competitivo. Alphabet è il più grande motore di ricerca al mondo, mentre Gilead detiene una forte quota di mercato nella divisione oncologica.

L’Intercontinental Exchange (ICE) gestisce le borse più popolari al mondo, inclusa la Borsa di New York. Salesforce è la più grande azienda CRM mentre Veeva Systems fornisce soluzioni software al settore sanitario. Anche altre aziende come TransUnion, Ecolab ed Equifax hanno un forte fossato.

MOAT ha una lunga esperienza nel sovraperformare l’ (SPY). I dati mostrano che il fondo con valutazione a cinque stelle ha fatto meglio del fondo sin dal suo inizio. Il suo rendimento medio annuo negli ultimi cinque anni è stato del 12,7%, mentre l’indice S&P 500 è cresciuto del 10,2% circa. Ha avuto rendimenti annuali di circa il 13,6%, superiori al 12,64% dell’S&P 500.

Previsioni del prezzo delle azioni dell’ETF MOAT

Copy link to section

L’unico rischio per investire in MOAT in questo momento è che i fattori tecnici non siano di supporto. La mia opinione è che gli investitori dovrebbero accettare questa debolezza, possibilmente utilizzando l’approccio del costo medio del dollaro (DCA).

Il grafico giornaliero mostra che il MOAT ETF ha registrato una forte tendenza al ribasso negli ultimi mesi. Ha superato il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6% e si è spostato al di sotto della media mobile di Arnaud Legoux a 50 e 200 giorni (ALMA).

Il fondo è sceso sotto il supporto chiave a 76,55 dollari, il punto più alto del 2 febbraio. Pertanto, le prospettive a breve termine per il fondo sono ribassiste, con il livello successivo da tenere d’occhio a 70,30 dollari.