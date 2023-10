La Sweat Economy si espande in più paesi mentre il prezzo del token $SWEAT aumenta

Sweat Economy (SWEAT), l’ecosistema Web3 in rapida crescita, è destinato a continuare il suo piano di espansione con il lancio in più paesi. In una dichiarazione a Invezz, la società ha affermato che stava espandendo le proprie operazioni in paesi come Bahamas, Stati Uniti, Botswana, Giamaica e Ghana.

Il nuovo lancio significa che i residenti in questi paesi possono ora iniziare a utilizzare la sua applicazione per guadagnare premi $SWEAT per l’attività fisica. Gli utenti utilizzano l’app della piattaforma nota come Sweatcoin per verificare i propri movimenti tokenizzando la propria attività fisica. $SWEAT esiste sul protocollo NEAR, una delle reti layer-1 più veloci.

L’annuncio è arrivato pochi giorni dopo uno storico voto nell’ecosistema di Sweat in cui gli utenti hanno deciso di bruciare e riallocare i token inattivi per supportare il processo di espansione. In una dichiarazione, Oleg Fomenko, cofondatore di Sweat, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di portare finalmente l’esperienza della Sweat Economy negli Stati Uniti e in altri 8 mercati. Siamo entusiasti che anche i residenti di questi paesi potranno, letteralmente, ENTRARE NELLA CRIPTOIA. La nostra comunità globale di utenti è stata determinante nel supportare questo lancio e siamo grati per la loro partecipazione”.

Sweat Economy fa parte di Sweatcoin, uno dei maggiori attori nello spazio Web3. Ha oltre 140 milioni di utenti registrati ed è ancora l’app di fitness più popolare del settore.

Gli utenti devono solo scaricare e installare l’app, registrarsi, creare uno Sweat Wallet e iniziare a coniare il token $SWEAT semplicemente camminando, correndo o svolgendo altre attività fisiche. Gli utenti possono quindi conservare questi gettoni guadagnati nei loro vasi di crescita, che vengono salvati e moltiplicati. Inoltre, possono partecipare a SWEAT Hero, un gioco NFT per guadagnare più gettoni.

Tutte queste caratteristiche hanno reso SWEAT una delle criptovalute più detenute al mondo e il tredicesimo token più utilizzato. Questa espansione contribuirà a potenziare questa crescita.

Tutte queste pietre miliari spiegano perché il prezzo di SWEAT ha registrato una ripresa modesta anche se l’inverno delle criptovalute continua. Dopo aver toccato il fondo a 0,0042$ a giugno, il token è balzato di oltre il 137% e ora si aggira vicino al livello più alto da aprile.