5 aziende tecnologiche che sono passate dagli unicorni ai penny stock

L’ultimo decennio è stato un periodo di boom per le startup tecnologiche, con alcuni analisti che lo hanno paragonato alla bolla delle dot com. Sostenute dai bassi tassi di interesse, le società di venture capital hanno investito in migliaia di aziende. Mentre alcune aziende come Airbnb e Uber hanno ottenuto risultati modesti come aziende pubbliche, molte di loro no. Ecco alcune delle migliori aziende che sono passate dagli unicorni ai penny stock.

Lavoriamo

Copy link to section

WeWork (NASDAQ: WE) ha esemplificato gli eccessi del recente boom tecnologico. La società ha raccolto miliardi di dollari da Softbank, dandole una valutazione massima di oltre 45 miliardi di dollari. Si stava espandendo rapidamente e superò IWG, la società madre di Regus, diventando il più grande attore del settore.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Il prezzo delle azioni WeWork è crollato del 99% e la sua capitalizzazione di mercato è arrivata a soli 134 milioni di dollari. È un inceneritore di contanti che perde milioni di dollari ogni giorno. Allo stesso tempo, ha obblighi di locazione per miliardi. E di recente ha emesso un avviso di continuità aziendale e ha iniziato a rinegoziare i suoi contratti di locazione.

Credo che le possibilità di sopravvivenza di WeWork siano estremamente limitate a causa delle sue elevate passività, della lenta crescita degli utenti e del suo bilancio sottile. È diventato un penny stock, con le sue azioni scambiate a 2 dollari.

https://www.youtube.com/watch?v=X2LwIiKhczo&t=2s&pp=ygUKd2V3b3JrIGlwbw%3D%3D

BuzzFeed

Copy link to section

BuzzFeed (NASDAQ: BZFD) è stata un’altra startup tecnologica di grande successo al suo apice. L’azienda era nota per la creazione di contenuti virali e elenchi. Di conseguenza, molti analisti e società di venture capital lo consideravano il futuro dei media.

Il prezzo delle azioni Buzzfeed è crollato del 96% rispetto al suo picco, mentre la sua capitalizzazione di mercato è scesa a soli 43 milioni di dollari. L’azienda ha continuato a perdere liquidità mentre la sua crescita ha rallentato. BuzzFeed sta perdendo rilevanza anche tra molti giovani, che trascorrono la maggior parte del loro tempo su TikTok. Vice Media, un concorrente, ha dichiarato fallimento a maggio.

Il Vero Vero

Copy link to section

The RealReal (NASDAQ: REAL) è un’azienda che mira a rivoluzionare la parte alta del settore della moda. L’azienda fornisce un mercato bilaterale in cui le persone possono acquistare e vendere i propri vestiti e gioielli.

L’attività di RealReal sta andando relativamente bene poiché le sue entrate totali sono passate da oltre 213 milioni di dollari nel 2018 a oltre 603 milioni di dollari nel 2022. Tuttavia, questa crescita ha comportato una grande perdita poiché la perdita netta totale è passata da 75 milioni di dollari a oltre 209 milioni di dollari..

Il prezzo delle azioni RealReal è crollato del 94% ed è stato scambiato a $ 1,55. La sua capitalizzazione di mercato è scesa a soli 158 milioni di dollari. Ha sottoperformato poiché gli investitori rimangono preoccupati per il suo potenziale di crescita e la sua mancanza di profitti.

Tutti gli uccelli

Copy link to section

Il prezzo delle azioni Allbirds (NASDAQ: BIRD) è sceso di oltre il 99% da quando è stato quotato in borsa. Questo crollo ha portato la sua capitalizzazione di mercato totale a soli 143 milioni di dollari. Al suo apice, la società aveva un valore di oltre 1 miliardo di dollari.

Allbirds ha avuto momenti difficili come azienda pubblica. Mentre le sue vendite sono aumentate da 193 milioni di dollari nel 2019 a 297 milioni di dollari nel 2022, le sue perdite sono salite a oltre 114 milioni di dollari. Allbirds ha sofferto di problemi di qualità e strategici. Ad esempio, si è espansa ad altre categorie come l’abbigliamento ma è stata costretta ad abbandonarla. Si registra inoltre una domanda debole e un elevato consumo di liquidità.

Avena

Copy link to section

Il prezzo delle azioni Oatly (NASDAQ: OTLY) è crollato di oltre il 97% dopo la quotazione in borsa. Dopo aver raggiunto il picco di 28,4 dollari, le azioni sono crollate a 0,55 dollari. La società, sostenuta da Oprah Winfrey e Natalie Portman, ha raccolto 1,4 miliardi di dollari nella sua IPO nel 2021. La maggior parte di questi fondi sono ora esauriti, poiché la sua liquidità totale e gli investimenti a breve termine ammontano a 340 milioni di dollari.

Oatly è caduto in disgrazia tra investitori e consumatori. Ci sono segnali che la domanda di latte d’avena e di altri prodotti come la carne artificiale sta diminuendo. Anche la concorrenza nel settore è aumentata notevolmente negli ultimi anni.

https://www.youtube.com/watch?v=kVp0n9Nnt2Y&pp=ygUKb2F0bHkgY25iYw%3D%3D

La maggior parte di questi ex unicorni probabilmente avrà difficoltà in un contesto di tassi di interesse elevati. Alcuni, come WeWork, potrebbero fallire a causa delle difficoltà di finanziamento. Altri, in particolare The RealReal, potrebbero tornare a crescere e riprendersi a lungo termine.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.