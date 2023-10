Bitcoin si avvicina ai 30.000$ in mezzo al crescente ottimismo sugli ETF BTC

Bitcoin (BTC) ha guadagnato circa il 4% nelle ultime 24 ore, avvicinandosi alla significativa soglia dei 30.000 dollari. Durante questa pubblicazione, la principale criptovaluta per capitalizzazione di mercato è passata di mano a 29.330 dollari. Inoltre, ha guadagnato quasi il 10% negli ultimi sette giorni.

BTC 7-day Chart on Coinmarketcap

BTC è rimasto elevato nell’ultima settimana in un clima di ottimismo riguardo alla potenziale approvazione dell’ETF Bitcoin spot. Molti analisti, tra cui il famoso Michael van de Poppe, credono che l’autorizzazione per un fondo quotato in borsa sia solo una questione di quando.

The Spot #Bitcoin ETF is inevitable. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 19, 2023

Il rialzo di Bitcoin ha catalizzato il rialzo nel mercato complessivo delle criptovalute. Gli asset con fork di BTC, BSV e BCH, hanno guadagnato fino al 26% guidando il rally del mercato alternativo.

Interesse ETF rinnovato

Nel frattempo, i fornitori di fondi negoziati in borsa hanno recentemente modificato le loro richieste poiché i sostenitori sollecitano la Securities & Exchange Commission degli Stati Uniti ad approvare un ETF Bitcoin. Inoltre, i richiedenti continuano a rivedere i propri documenti per soddisfare le linee guida della SEC.

JUST IN: BlackRock updates ETF prospectus after talks with 🇺🇸 SEC – just as Ark and Fidelity have 👀 pic.twitter.com/v188wUmdAu — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) October 19, 2023

I giganti finanziari BlackRock, Ark Invest e Fidelity hanno aggiornato il prospetto degli ETF dopo i colloqui con l’autorità di regolamentazione. Inoltre, il presidente Gary Gensler ha confermato che la SEC sta lavorando su proposte di fondi negoziati in borsa Bitcoin.

