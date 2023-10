La prevendita di Shiba Memu si avvicina ai 4 milioni di dollari mentre l’ottimismo dell’ETF su Bitcoin spinge al rialzo i mercati delle criptovalute

Il mercato delle criptovalute ha accolto questa settimana con una fase rialzista in mezzo alla maggiore vivacità dell’ETF Spot su Bitcoin. La principale moneta digitale per capitalizzazione di mercato ha superato l’ostacolo dei 31.000 dollari per esplorare livelli oltre i 34.000 dollari in pochi minuti.

Al momento della stesura di questo articolo, Bitcoin veniva scambiato a 34.023 dollari, guadagnando oltre il 10% nell’ultima giornata. Ha guadagnato rispettivamente il 20% e il 30% rispetto alla settimana e al mese precedenti.

Grtafico mensile di BTC su Coinmarketcap

Nel frattempo, i suoi ultimi movimenti di prezzo hanno catalizzato trend rialzisti nel mercato generale mentre la capitalizzazione del mercato delle criptovalute è salita a 1,25 trilioni di dollari. Gli analisti hanno attribuito il continuo rialzo all’aumento dei volumi degli scambi e all’interesse per l’approvazione dell’ETF.

L’attuale sentiment del mercato conferma la fiducia degli investitori mentre gli asset digitali si preparano a porre fine al prolungato inverno nel settore. Ad esempio, l’esclusiva moneta meme Shiba Memu continua ad attrarre investimenti nella sua fase di prevendita, accumulando quasi 4 milioni di dollari.

Il progetto Shiba Memu ha raccolto 3.997.775 dollari, indicando una grande fiducia in questa criptovaluta incentrata sull’intelligenza artificiale. La meme coin ha visto un crescente interesse grazie alla sua unicità rispetto ad altre criptovalute meme.

Shiba Memu utilizza l’intelligenza artificiale per vendersi su diversi forum sociali, traducendosi probabilmente in aumenti esponenziali dei prezzi. La community rimane entusiasta di questo progetto e le sue fasi di prevendita possono confermarlo. Inoltre, gli investitori FOMO sui potenziali profitti di Shiba Memu a causa della continua tendenza rialzista nei mercati

Conviene investire in Shiba Memu?

Shiba Memu rimane un progetto distinto all’interno del settore delle criptovalute e delle meme coin. Intende esplorare come l’intelligenza artificiale può aiutare i progetti blockchain a garantire trasparenza, autosufficienza e maggiori rendimenti. Questo è diverso dalle altre meme coin che dipendono dall’hype generato da celebrità e influencer.

Il progetto Shiba Memu può superare i rinomati token meme in termini di capitalizzazione di mercato e redditività. La roadmap dell’alt prevede sviluppi impressionanti, dal lancio del token SHMU nel quarto trimestre del 2024 all’espansione verso nuovi mercati nel secondo trimestre del 2025.

Inoltre, Shiba Memu seguirà le tendenze nel settore generale delle criptovalute. Gli analisti delle monete digitali ritengono che lo stato attuale del settore indichi il potenziale per esplorare nuovi massimi.

Le criptovalute cavalcano ondate rialziste sull’attuale mania dei fondi negoziati in borsa Bitcoin. Gli ETF vedranno entrare sul mercato numerosi giganti finanziari, tra cui BlackRock e Fidelity, catalizzando impressionanti aumenti di valore.

JUST IN:



BlackRock is allegedly buying a lot of Bitcoin in preparation for ETF listing. — Whale (@WhaleChart) October 24, 2023

Inoltre, la Federal Reserve ha accennato ad una pausa nel rialzo dei tassi. Ciò potrebbe avvantaggiare gli asset rischiosi. Inoltre, l’imminente dimezzamento di BTC vedrà la principale criptovaluta guadagnare forza.

Il mercato delle criptovalute mostra una prospettiva rialzista e sembra pronto per prolungati rialzi. Nel frattempo, gli investitori rimangono fiduciosi in Shiba Memu. Il token probabilmente sovraperformerà in caso di rally su larga scala, considerando la sua connessione IA, l’utilità e i prossimi sviluppi da parte degli sviluppatori SHMU.

In particolare, il prezzo di SHMU aumenta ogni giorno alle 18:00 GMT. Al momento della pubblicazione di questo articolo veniva scambiato a 0,036100$. Puoi trovare maggiori informazioni sul progetto sul sito web.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.