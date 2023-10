Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL) è in calo di oltre il 6,0% nell’extended trading, anche se ha riportato una solida crescita sulla scia della ripresa della pubblicità e dei continui tagli dei costi nel suo terzo trimestre finanziario.

Le vendite pubblicitarie hanno aiutato nel terzo trimestre

Il colosso della tecnologia ha registrato 59,65 miliardi di dollari di vendite pubblicitarie totali, leggermente migliori dei 59,2 miliardi di dollari previsti dagli esperti e significativamente migliori dei 54,5 milioni di dollari di un anno fa.

Gli annunci di YouTube nel trimestre appena concluso hanno fruttato 7,95 miliardi di dollari rispetto ai 7,07 miliardi di dollari del 2022. Sul programma ” Closing Bell: Overtime ” della CNBC, l’analista CFRA Angelo Zino ha dichiarato oggi:

Il panorama della spesa pubblicitaria digitale sembra molto più sano. Mentre ci avviciniamo al 2024, ci sono ancora catalizzatori per la pubblicità digitale: elezioni importanti e Olimpiadi. Gli investitori dovrebbero continuare ad esserne entusiasti.

Il CEO Sundar Pichai ha anche rivelato martedì che “Shorts” – la risposta di YouTube a TikTok ora riceve circa 70 miliardi di visualizzazioni al giorno contro poco più di 50 miliardi all’inizio del 2023.

Perché le azioni di Google scendono fuori orario?

Il titolo tecnologico è in calo nelle ore fuori orario perché le entrate di Google Cloud sono state pari a 8,4 miliardi di dollari.

Sebbene tale cifra rappresenti un’enorme crescita annualizzata del 22%, era ben al di sotto degli 8,6 miliardi di dollari richiesti dagli analisti. Secondo Angelo Zino:

Il tasso di crescita del settore cloud è stato una grande delusione. Ha decelerato [in sequenza]. Completamente diverso da quello che stiamo vedendo da Microsoft.

Google Cloud è balzato a 266 milioni di dollari di utile operativo nel terzo trimestre rispetto a una perdita di 440 milioni di dollari di un anno fa. La multinazionale è attualmente in crescita del 40% da inizio anno.

Cifre notevoli nella pubblicazione degli utili del terzo trimestre di Google

Guadagnato 19,7 miliardi di dollari rispetto ai 13,9 miliardi di dollari dell’anno precedente

Anche gli utili per azione sono aumentati da $ 1,06 a $ 1,55

I ricavi totali sono aumentati dell’11% su base annua arrivando a 76,7 miliardi di dollari

Il consenso è stato di 1,46 dollari per azione su un fatturato di 75,96 miliardi di dollari

Google ha registrato costi di acquisizione del traffico pari a 12,6 miliardi di dollari nel terzo trimestre, più o meno in linea con le aspettative. Anche il CEO Sundari Pichai ha dichiarato oggi in un comunicato stampa :

Continuiamo a concentrarci sul rendere l’intelligenza artificiale più utile per tutti; ci sono progressi entusiasmanti e molto altro ancora in arrivo.

