Previsioni USD/TRY: segnale in vista della decisione sul tasso CBRT

La lira turca ha continuato il suo notevole crollo mentre permanevano le preoccupazioni sull’inflazione del paese. Il tasso di cambio USD/TRY si trova al livello record di 28,14, molto più alto di quello di inizio anno a 18,48. È balzato di oltre il 173% dal punto più basso del 2022.

Prossima decisione sul tasso di interesse della CBRT

Il tasso di cambio USD/TRY sarà sotto i riflettori giovedì con la decisione della Banca Centrale della Repubblica di Turchia (CBRT).

Gli economisti intervistati da Reuters ritengono che la CBRT continuerà ad aumentare i tassi di interesse. Precisamente, credono che la banca aumenterà i tassi dal 30% al 35%. Ritengono inoltre che la banca aumenterà i tassi di prestito e prestito overnight rispettivamente al 33% e al 36%.

La banca ha alzato i tassi di interesse da giugno, quando li ha aumentati dall’8,50% all’attuale 30%. Lo ha fatto nel tentativo di rallentare l’inflazione galoppante, rimasta ostinatamente elevata per anni.

I dati più recenti mostrano che l’indice principale dei prezzi al consumo (CPI) è aumentato del 61,5% a settembre. A settembre era aumentato del 58,9% e gli analisti ritengono che i tassi continueranno a salire nei prossimi anni. Un sondaggio di Reuters ha rilevato che la maggior parte degli analisti si aspetta che l’inflazione finisca per l’anno al 69,3%.

Gli economisti si aspettano anche che l’economia registrerà una crescita modesta quest’anno. Precisamente, si prevede che il paese si espanderà del 4% mentre il deficit delle partite correnti sarà pari al 4,6% del PIL totale.

La lira turca si trova ad affrontare un percorso in salita verso la ripresa poiché molti turchi si sono ora spostati verso valute estere come il dollaro statunitense e l’euro. Inoltre, le tensioni in corso in Medio Oriente non aiutano.

Israele sta ancora combattendo contro Hamas e la situazione potrebbe peggiorare se Israele lanciasse un’operazione di terra. Mercoledì Erdogan ha continuato a criticare Israele e a difendere Hamas, che a suo avviso non erano terroristi.

Un’escalation della crisi potrebbe far salire i prezzi dell’energia, il che porterà ad una maggiore inflazione nel paese.

Analisi tecnica USD/TRY

Grafico USD/TRY di TradingView

Negli ultimi decenni il tasso di cambio USD/TRY ha registrato un forte trend rialzista. Giovedì è balzato al massimo di 28,14, il punto più alto mai registrato. Salendo, la coppia rimane al di sopra del supporto chiave a 27,37, l’oscillazione più alta di settembre.

Anche la coppia USD/TRY è rimasta al di sopra di tutte le medie mobili, segnalando che i rialzisti hanno ancora il controllo. Pertanto, le prospettive per il tasso di cambio da USD a TRY sono rialziste poiché gli acquirenti mirano al livello psicologico chiave a 30.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.