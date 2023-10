Pro dice che “siamo pronti per un rally di fine anno” dopo i dati PCE di oggi

L’indice ha aperto oggi in positivo dopo che il Bureau of Economic Analysis degli Stati Uniti ha dichiarato che l’indice dei prezzi delle spese per consumi personali era in linea con le aspettative di settembre.

Stephanie Link condivide la sua opinione sull’S&P 500

Nel corso del mese, l’ indicatore di inflazione preferito dalla Fed è aumentato dello 0,3% rispetto ad un aumento più contenuto dello 0,1% in agosto.

Stil, Stephanie Link, la Chief Investment Strategist di Hightower, è convinta che l’indice di riferimento inizierà presto a spingere verso l’alto. Nel programma “ Squawk Box ” della CNBC ha detto oggi:

Penso che avremo ancora una settimana, forse due settimane di instabilità e poi saremo pronti per un rally di fine anno. Ecco perché voglio acquistare alcune azioni in caso di debolezza.

Rispetto allo scorso anno, a settembre il PCE core si è attestato al 3,7%. Si noti che l’indice S&P 500 è sceso di circa il 10% rispetto al suo massimo da inizio anno.

Quali settori in particolare piacciono a Link?

Link vede in particolare opportunità attualmente nei titoli tecnologici. Questa settimana ha anche fatto il pieno di azioni Google a causa del calo post-utili poiché “i numeri erano migliori della reazione del prezzo delle azioni”.

L’esperto di Hightower rimane ottimista anche sull’energia, soprattutto perché nomi come Chevron di sua proprietà pagano un rendimento da dividendi piuttosto interessante.

Sempre venerdì, la BEA ha dichiarato che il PCE principale è cresciuto del 3,4% su base annua e dello 0,4% su base mensile. La spesa personale è aumentata dello 0,7% più del previsto a settembre, mentre il reddito personale è aumentato dello 0,3% ed è stato di 10 punti base inferiore alla stima del Dow Jones.

La settimana scorsa, John Stoltzfus di Oppenheimer ha affermato che l’S&P 500 potrebbe ancora chiudere l’anno intorno al livello di 4.900, come riportato qui da Invezz.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.