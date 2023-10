Le meme coin e le criptovalute per il gaming hanno prosperato durante la corsa al rialzo delle criptovalute in corso. Pepe, la meme coin lanciata di recente, è aumentata di oltre l’80% rispetto al livello più basso di ottobre. Questo rally la rende una delle criptovalute più performanti.

Anche altre criptovalute nel settore dei giochi hanno registrato una ripresa. Il token Gala è salito a un massimo di 0,02200$, il punto più alto dal 14 agosto. È aumentato di oltre il 72% rispetto al minimo da inizio anno. Allo stesso modo, Axie Infinity (AXS) e Decentraland (MANA) sono aumentati di oltre la doppia cifra nelle ultime settimane.

Questo rally è in linea con la performance di altre criptovalute. Bitcoin è passato dal minimo della scorsa settimana di 24.800 dollari a oltre 34.000 dollari. Allo stesso modo, il prezzo di Ethereum è tornato a superare i 1.800 dollari. Altre criptovalute con le migliori prestazioni sono Injective (INJ), Storj, Internet Computer (ICP) e Render.

Speranze per l’ETF spot su Bitcoin

Bitcoin e altre criptovalute si sono comportate bene in un periodo difficile per il mercato finanziario. Mentre queste monete sono salite alle stelle, le azioni e le obbligazioni americane sono crollate.

Gli indici S&P 500 e Nasdaq 100 sono precipitati nella zona di correzione mentre i rendimenti dei titoli a 30 e 10 anni sono saliti ai livelli più alti degli ultimi anni.

Il motivo principale del rally è la continua speranza che la Securities and Exchange Commission (SEC) approvi il prossimo ETF su Bitcoin. Aziende come Franklin Templeton, Blackrock e Invesco hanno tutte presentato proposte di ETF.

Gli analisti ritengono che un ETF spot su Bitcoin sbloccherà maggiori afflussi verso Bitcoin poiché gli investitori istituzionali allocheranno parte del loro capitale su Bitcoin, che ha sovraperformato rispetto all’oro negli ultimi dieci anni.

Anche il Bitcoin ha registrato un rally poiché gli investitori rimangono preoccupati per l’aumento del debito americano e dei rendimenti obbligazionari. Negli ultimi decenni gli Stati Uniti hanno incassato oltre 33,6 trilioni di dollari. Con l’aumento dei rendimenti obbligazionari, gli Stati Uniti stanno attualmente spendendo oltre 800 miliardi di dollari in rimborsi del debito.

Pertanto, c’è un motivo valido se gli investitori credono che Bitcoin sia un rifugio sicuro: poiché è spesso visto come un’alternativa digitale all’oro.

La vendita dei token Memeinator continua

Nel frattempo, il recente rally del token Pepe ha spinto molti investitori verso meme coin alternative. Inoltre, Pepe è partito da zero, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di oltre 470 milioni di dollari. Nel frattempo, la meme coin, che non ha alcuna utilità reale, ha creato molti milionari.

Uno di questi token è Memeainator, una meme coin di prossima uscita che mira a diventare i migliori token del settore. Sebbene si tratti di una meme coin, gli sviluppatori mirano a incorporare l’intelligenza artificiale.

La domanda per questo token è in crescita, come evidenziato dalla sua vendita di token. Gli sviluppatori hanno già raccolto oltre 949 milioni di dollari e si stanno avvicinando rapidamente al loro obiettivo iniziale di oltre 1,2 milioni di dollari. Puoi comprare il token MMTR qui e leggere il suo white paper dettagliato qui.

In futuro, gli sviluppatori mirano a costruire un intero ecosistema composto da una piattaforma di gioco e di trading NFT.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.