Il prezzo di THORChain (RUNE) aumenta vertiginosamente con l’open interest e il volume degli scambi aumenta

Il prezzo di THORChain (RUNE) ha fatto una spettacolare corsa al rialzo nelle ultime settimane. Il token è salito a un massimo di 2,86 dollari, il livello più alto dall’8 agosto. Quest’anno è aumentato di oltre il 290% rispetto al livello più basso, rendendola una delle criptovalute con le migliori prestazioni al mondo.

L’open interest dei futures RUNE aumenta

THORChain è uno dei più grandi attori del Cosmo ecosistema. È una piattaforma DeFi che consente agli utenti di scambiare, prendere in prestito e guadagnare le proprie risorse native. Facilita il regolamento degli asset nativi attraverso criptovalute popolari come Bitcoin, Ethereum e Avalanche.

THORChain sta diventando popolare tra gli investitori, che lo adorano per i suoi rendimenti sostanziali. I dati più recenti mostrano che il rendimento single side nell’ecosistema per la maggior parte delle monete come USDT, USDC e ATOM è superiore al 15%.

Di conseguenza, molti investitori si sono trasferiti nella rete. Nel mese di ottobre, la rete ha battuto i record elaborando transazioni on-chain per oltre 3 miliardi di dollari. Questo è importante perché la rete ha registrato un volume di 2,3 miliardi di dollari solo nel terzo trimestre. In questo periodo ha raccolto compensi per 3/38 milioni di dollari. Ciò significa che THORChain sta guadagnando terreno tra gli utenti.

Nel frattempo, l’open interest dei futures di THORChain è aumentato notevolmente negli ultimi mesi. I dati compilati da CoinGlass mostrano che l’open interest è salito a oltre 53 milioni di dollari, il livello più alto dal 2 ottobre. La maggior parte di questo interesse aperto proviene da Binance seguito da Bybit, OKX e Bitget.

L’interesse aperto è una metrica importante che esamina il volume delle posizioni non soddisfatte nel mercato dei futures. Un valore di open interest più elevato è visto come una cosa positiva per una criptovaluta.

Previsione dei prezzi THORChain

Grafico RUNE di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo della criptovaluta RUNE ha avuto una forte tendenza rialzista negli ultimi mesi. Più recentemente, la moneta ha superato l’importante livello di resistenza a 1,966 dollari, il punto più alto di febbraio. Si è anche spostato al di sopra del livello psicologico a 2 dollari.

RUNE si è anche spostato al di sopra delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni, il che è un segnale rialzista. Il Relative Strength Index (RSI) si è spostato al livello di ipercomprato. Allo stesso modo, anche l’oscillatore stocastico si è spostato su questo punto di ipercomprato.

Pertanto, le prospettive per la moneta sono rialziste, con il livello successivo da tenere d’occhio a 3,15 dollari, il livello più alto dell’11 agosto dello scorso anno. L’alternativa è che la moneta si ritiri verso il supporto a 1,96 dollari.

