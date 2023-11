Analisi del prezzo delle azioni Luckin Coffee: è un acquisto mentre la crescita continua?

Il prezzo delle azioni di Luckin Coffee (LKNCY) si è discostato da quello di Starbucks dopo che i due colossi della catena di caffè hanno pubblicato utili contrastanti. Le azioni di Luckin sono crollate di oltre l’8% nella sessione pre-mercato mentre Starbucks è balzata di oltre il 7,55%.

Scarica i guadagni di Luckin Coffee

L’industria del caffè è ancora in crescita anche se i consumatori devono affrontare numerose sfide a causa degli elevati tassi di interesse. Negli Stati Uniti la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi d’interesse al livello massimo degli ultimi 22 anni, compreso tra il 5,25% e il 5,50%.

La Cina, un mercato chiave per Starbucks e Luckin Coffee, sta attraversando un forte rallentamento a causa dello stallo della ripresa dovuta alla pandemia. I dati pubblicati questa settimana hanno mostrato che i PMI manifatturieri del paese sono crollati nel mese di ottobre.

Allo stesso tempo, il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato mentre gli investimenti industriali e fissi hanno subito un rallentamento. Anche l’importante settore immobiliare sta crollando, con aziende come Country Garden ed Evergrande in vita.

Tutto ciò è importante per aziende come Luckin Coffee e Starbucks, che possiedono migliaia di negozi in Cina. Nella maggior parte dei periodi, la spesa discrezionale dei consumatori tende a indebolirsi quando l’economia non va bene.

Nonostante tutto ciò, Luckin Coffee ha ottenuto buoni risultati nel terzo trimestre. I suoi ricavi netti totali sono aumentati dell’84,9% raggiungendo 7,2 miliardi di RMB. Questa crescita dei ricavi è arrivata da un livello basso poiché l’economia era in blocco nello stesso anno scorso. Il suo margine operativo è salito al 13,4% mentre le vendite nello stesso negozio sono salite al 23,1%.

L’azienda ha aperto 2.437 nuovi negozi, portando il totale a 13.273. Si tratta di una crescita notevole per un’azienda nata pochi anni fa. Inoltre, ha servito oltre 200 milioni di clienti.

Ha anche un bilancio solido con oltre 7 miliardi di RMB in contanti e nessun debito. Il suo flusso di cassa operativo è stato di oltre 1,3 miliardi di RMB o 179,6 milioni di dollari nel trimestre. Pertanto, le azioni di Luckin Coffee sono scese quando sono emerse preoccupazioni sulla crescita della società. È crollato anche dopo che il Chief Strategy Officer ha annunciato la sua partenza.

Starbucks, d’altra parte, ha annunciato che le vendite nello stesso negozio negli Stati Uniti sono aumentate del 12,5% su base annua. I suoi ricavi negli Stati Uniti sono aumentati del 12,5% a 6,9 miliardi di dollari, mentre quelli internazionali sono aumentati dell’11,4%.

Previsioni sul prezzo delle azioni Luckin Coffee

Grafico LKNCY di TradingView

Sono stato piuttosto ottimista riguardo al prezzo delle azioni Luckin Coffee nei miei articoli precedenti. Recentemente, tuttavia, il titolo ha perso slancio. Quest’anno è sceso di oltre il 15% rispetto al punto più alto.

Il titolo rimane al di sopra della media mobile esponenziale (EMA) a 100 giorni. Rimane leggermente al di sopra dell’importante supporto a 32,22 dollari, il punto più alto del 2 marzo. Pertanto, sospetto che le azioni probabilmente continueranno a salire poiché gli acquirenti punteranno all’importante punto di resistenza a 36,90 dollari, il punto più alto del 7 settembre.

